El Bàsquet Girona ha caigut aquesta nit a Tarragona contra el Barça en la segona semifinal de la Lliga Catalana. Els blaugranes s'enfrontaran demà (21h) al Joventut, que s'ha desfet del Manresa (89-96), en la gran final del torneig. L'equip d'Aíto ha ofert bones prestacions i ha estat dins del partit ben bé fins el final del tercer quart (66-59). El Girona havia marxat al descans perdent de 8 (45-37), però de sortida després del descans ha aconseguit igualar el resultat (45-45) i ha posat molts problemes als blaugranes, obligant Sarunas Jasikevicius a demanar el primer temps mort. En aquests moments de dubte del Barça, però, al Girona li ha faltat continuïtat per acabar de gestionar la remuntada. Poc a poc el Barça ha tornat a posar-se per davant i ha agafat una diferència que ja ha sigut irrecuperable. Poc després d'obrir-se el darrer parcial el Barça tornava a manar de 10 (72-62) i ja no ha tingut més opcions l'equip gironí per intentar arribar a la final.

Miletic, amb 25 punts, ha sigut el principal referent del Girona. Han debutat Fjellerup i Prkacin, però encara no Garino, que no s'ha recuperat del tot de les molèsties que arrossega. Satoranski (13) ha sigut el màxim anotador del Barça en el partit d'aquesta nit. Ara ja al Girona només li resta preparar el debut a la lliga ACB, previst pel proper dimecres 28 de setembre a Fontajau contra el Reial Madrid.