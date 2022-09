El Girona suma més armes contra el Barça: Garino, Fjellerup i Prkacin

Aíto considera que el seu Bàsquet Girona arriba «faltat de preparació» al partit, i Sarunas Jasikevicius diu que és «un misteri» saber com es troba el Barça, però amb més o menys rodatge, el que està clar és que la semifinal de Lliga Catalana d’aquesta nit a Tarragona (21h/Esport3) és un aparador immillorable per veure el grau de maduresa de tots dos equips a una setmana de l’inici de la Lliga Endesa. Després d’una pretemporada interessant, que ha deixat veure pinzellades de la qualitat que tenen cares noves com les de Quino Colom, Taylor o Miletic, arriba l’hora de la veritat amb el primer títol en joc.

Fjellerup i Prkacin tot just van arribar a Fontajau divendres passat per posar-se a les ordres del tècnic, acabats els seus compromisos internacionals. Per això Aíto apunta que l’equip «està faltat de preparació però en especial ells dos, que necessitaran temps per saber el que fem i els companys», encara que tant l’argentí com el croat formen part de la convocatòria que avui anirà a Tarragona i sembla obvi que tindran els primers minuts del curs. També pot debutar Garino, que va arribar fa uns dies després de deixar la selecció argentina per lesió i que estaria recuperat i a punt per competir. De fet García Reneses comptarà avui amb 11 de les 12 fitxes de la plantilla (Maxi Fjellerup, Èric Vila, Kameron Taylor, Pol Figueras, Roko Prkacin, Quino Colom, Dusan Miletic, Josep Franch, Ondrej Hanzlik, Pato Garino i Marc Gasol) més Aleksandar Bursac que és a Girona per augmentar el nivell dels entrenaments. Sorolla viatja però segueix de baixa per una fascitis plantar. Tot i les absències, el Girona ha firmat una bona pretemporada, amb doble triomf contra el Joventut, per exemple, i derrotes mínimes contra Manresa i Gran Canària.

L’entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, també té dubtes i està convençut que al seu equip li «costarà» jugar contra el Girona perquè és un «misteri» el rendiment que poden oferir. «Hem vist molt poc tots els jugadors junts. Tenen moltes ganes, però és un misteri en quina situació estem. Els que vénen de jugar l’Europeu estan en bona forma, però com a conjunt ens costarà», va dir.

Cory Higgins, Álex Abrines, Oriol Paulí, Oscar da Silva, Kyle Kuric i Sergi Martínez van iniciar la pretemporada el 28 d’agost, però els internacionals Nico Laprovittola, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Sertac Sanli, Rokas Jokubaitis, Mike Tobey i Tomas Satoransky es van incorporar a l’equip entre dijous i divendres. Mirotic es recupera encara dels seus problemes al tendó d’Aquil·les i no hi serà.