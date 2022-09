Després que no es disputés la primer ajornada de la Lliga F per la vaga de les àrbitres, aquest cap de setmana, s’ha donat el tret de sortida a la màxima competició estatal femenina de futbol. El Vila-real va perdre al camp de la Reial Societat per 2-0 en un partit en què la porquerenca Fatu Kanteh va ser titular i la gironina Mar Imbergamo va estrenar-se a l’elit. Imbergamo va entrar a les acaballes del partit i va debutar, d’aquesta manera, a la màxima categoria amb el Vila-real. La jove gironina, de 19 anys, ha arribat aquest estiu a la Plana procedent del Girona, en principi per jugar al filial groguet.