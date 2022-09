S’estrena a l’ACB el Bàsquet Girona aquest proper dimecres a Fontajau en una exigent prova contra el Reial Madrid i ho fa després d’una pretemporada farcida d’ingredients. L’últim examen, el de dimarts a Tarragona davant del Barça a la Lliga Catalana, va permetre corroborar que l’equip va a més, però que encara ha de millorar moltes coses i no té la rotació al complet, amb jugadors que estan lesionats i d’altres que tot just acaben de reincorporar-se de les seves respectives seleccions. La impossibilitat de poder entrenar a Fontajau, epicentre de l’esdeveniment ciclista Sea Otter Europe durant aquest cap de setmana, ha impulsat el club a buscar alguna solució i s’ha trobat en forma d’estada. Breu, des d’avui i fins dissabte. Seran tres dies a Calonge, per treballar en el pavelló Municipal de la localitat i polir tots aquells aspectes per preparar l’estrena de la millor manera possible.

Roko Prkacin ja va tenir minuts contra el Barça, després d’haver viscut en primera persona l’Eurobasket amb Croàcia. Tres quarts del mateix passa amb Maxi Fjellerup, campió amb l’Argentina de l’anomenada AmeriCup, ja en dinàmica de grup i participant una estona el passat dimarts. Té a la seva disposició Aíto bona part de la seva plantilla, però encara no tothom està apte per jugar. Sorolla pateix una fascitis plantar des de principis d’aquest mes de setembre, mentre que Garino, una de les noves incorporacions, es va lesionar amb la seva selecció setmanes enrere i no ha disputat cap minut d’aquesta pretemporada. D’ell, precisament, en parlava el tècnic a Tarragona. «Ha començat a entrenar a nivell individual i fa bona pinta. Ara toca treballar amb el grup. És un jugador que ens pot ajudar molt. Hi ha gent més jove que no té la seva lectura de joc. Ha d’entrenar per posar-se bé i si és així, ens donarà un cop de mà». Afegia Aíto que l’equip té «pocs dies» per exercitar-se i també «per recuperar els lesionats». «La intenció és treballar per estar millor. Si és així, tindrem més possibilitat de guanyar a qui sigui», afegia.