Ritxi Mercader ha estat un dels màxims exponents del futbol gironí la darrera dècada. Durant dotze temporades, Cassà, Palamós, Figueres i darrerament, Peralada han gaudit de la seva cama esquerra, que també ha fet les delícies pels camps de Tercera d’arreu. Consolidat i amb un nom a la categoria, al palamosí, de 32 anys, feia temps que li rondava pel cap la idea de tastar algun altre futbol fora d’aquí. Tenia la proposta de renovació del Peralada sobre la taula. Tanmateix, la va declinar. «Notava que si volia viure quelcom de diferent era ara o mai». Diversos companys de vestidor com Josu Currais o Lluís Micaló li havien fet venir dentetes i era una espina que feia temps que volia treure’s. Tal dit, tal fet. No va necessitar representant ni cap intermediari per trobar equip. Al contrari. «Ho vaig fer al revés. En comptes de buscar un club i llavors anar-hi a viure, vaig triar la zona on volia instal·lar-me amb la meva parella i vaig començar a enviar correus massivament a clubs de per allà amb el currículum i uns vídeos una mica casolans», revela. Amant de la muntanya, Mercader havia decidit anar-se’n a viure a Rumilly, als Alps francesos. A partir d’aquí, va demanar una excedència a l’Escorial de Vic, on era professor, i en acabar el curs va entendre’s amb l’Aix-les-Bains, de National 3, l’equivalent a la 3a RFEF d’aquí (cinquena categoria) per anar-hi a provar. El test va ser fer la pretemporada durant tres setmanes al juliol i un stage a Val Thorens i va anar bé. Mercader va signar per l’Aix FC, amb qui després de perdre’s les dues primeres jornades per problemes amb la fitxa, va poder debutar a la Copa contra l’US Grignon i a la Lliga també davant el Limonest, l’última jornada.

«Tenia ganes de sortir de la zona de confort. No pas perquè estigués tip de jugar per aquí ni res d’això, però volia tornar a sentir el neguit de començar de zero». A l’Aix, Mercader ni és cap dels capitans ni té el nom que pot tenir a les comarques gironines. «Entrenava amb ganes de convèncer l’entrenador i amb la incertesa de no saber què passaria. M’ho jugava tot a una carta. Això feia que m’exigís més», revela. Al final va convèncer l’entrenador, que el veu com un jugador «més tècnic i de control», que fa «de contrapunt» a uns companys «més físics».

Amb la competició iniciada, la nova vida de Mercader passa, de moment, per fer «un curs intensiu de francès i classes particulars» als matins a Annecy i entrenar-se a Aix-les-Bains a les tardes. El sou de futbolista no és com el del Peralada, però no en té «cap queixa». «No tinc el cartell que tenia aquí», assumeix amb normalitat Mercader que ara té la prioritat de «jugar i dominar bé el francès». En definitiva, una nova etapa, un nou viatge per al palamosí, a qui les ganes de viure una aventura l’han dut a tocar dels Alps. «Ja havia vist i viscut moltes coses. Ara volia una experiència nova i aprendre’n de diferents. Esperem que vagi bé esportivament, però segur que serà un bagatge i un creixement personal important per a mi», descriu.

Mercader té el repte de seduir els aficionats del Jacques Forestier amb el seu futbol. Mentrestant, gaudeix del seu Erasmus particular amb la parella en una aventura que «de moment» és per un any, però que no descarta «prorrogar».