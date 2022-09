El Barça va obrir el juny passat un expedient a Josep Maria Bartomeu per expulsar-lo com a soci del club, segons ha revelat el diari ‘As’. Però després el va tancar de manera immediata, pendent de la resolució judicial del cas ‘Barçagate’. L’expresident blaugrana (va estar en el càrrec des del gener del 2014 fins a l’octubre del 2020) va rebre una carta postal al seu domicili, que li havia sigut cursada per la comissió de disciplina del Barcelona.

Allà se l’informava del procediment que s’activava després d’haver rebut el club algunes peticions de socis perquè es treballés en aquest sentit. Un procediment que queda, segons fonts del Barça, condicionat al desenllaç que tingui el cas ‘Barçagate’ als jutjats.

No és l’única carta que va rebre Bartomeu en aquest procés que podria derivar en la seva expulsió com a soci acollint-se al capítol VII dels estatuts del club a causa de la seva implicació en el cas ‘Barçagate’ destapat per la cadena SER.

Una «falta molt greu»

Aquest expedient, obert al juny i tancat poc després, no ha sigut encara resolta, ja que està pendent que es determini si l’exdirigent va incórrer en el que es considera, segons el reglament disciplinari del club, «una falta molt greu».

Si fos així, la sanció podria oscil·lar des de la prohibició d’accedir al Camp Nou i altres instal·lacions del club durant un període que aniria d’un any i un dia a dos anys, i es contemplaria, a més, la suspensió de la condició de soci durant un mínim de quatre mesos i un dia o un màxim de dos anys. O en el cas més greu, deixar de ser soci.

Però l’expedient, que va ser elaborat per la comissió disciplinària del Barça, presidida per Josep Cubells, el secretari de la junta, no ha sigut activat de nou. Supeditat, per descomptat, al resultat que tinguin les diligències del jutjat en el cas ‘Barçagate’.