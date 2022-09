L’«orgull gironí» de Marc Gasol

El Bàsquet Girona continua treballant en l’stage a Calonge la posada a punt per al debut a l’ACB. Serà dimecres, a Fontajau, i contra el Reial Madrid, el millor escenari i rival que podien demanar els gironins per al retorn a la màxima categoria catorze anys després. Mentre l’entrenador Aíto García Reneses procura treure el màxim rendiment a l’equip, el president i pivot Marc Gasol s’ocupa de sumar a la pista i a la infrastructura del club. Avui ha reconegut que farà el possible per jugar dimecres vinent. I és que, evidentment, no s’ho vol perdre.

«Igual que l’equip, jo també estic evolucionant. Em sento animat i content. Estic ultimant per mirar de ser amb els companys dimecres que ve. Tinc ganes de participar i tornar a veure un Fontajau ple. És un premi, tot i que també tinc una edat i s’ha d’anar en compte», ha assegurat. Per a Gasol, aquesta temporada la clau de tot la tindrà el tècnic, de qui s'ha desfet en elogis: «Des dels dos punts de vista que puc tenir, la part institucional i com a jugador, Aíto és una peça clau i tenim una gran sort de poder comptar amb ell. Per mi és un honor compartir el dia a dia amb ell, veient-lo amb tanta energia, positivisme i insistència per ensenyar-nos. Com a president, sé que algú com Aíto porti aquesta nau és una garantia». «Estem millorant com equip. Assimilant conceptes, com ajudar-nos i comunicar-nos a la pista... Estem encarant el final amb ganes de tornar de nou a Fontajau per reviure aquell sentiment tan maco de fa un parell de mesos.», ha afegit.

Contra el Madrid, Gasol complirà l’objectiu principal que va dur-lo a engegar el projecte del Bàsquet Girona: «Estic orgullós de veure el club que som ara mateix. Hi ha una base amb més de 400 famílies: era un dels nostres objectius tenir nens i nenes. Gràcies a l’Uni i el GEiEG hem pogut fer-ho. A part de la resposta dels més de 4.000 abonats i abonades. Els treballadors i treballadores del club no han tingut pràcticament estiu perquè s’han deixat la pell per fer un club del qual tothom n’estigui orgullós. Estic content per la forma de treballar que tenim. Ara toca que els jugadors posem de la nostra part a la pista».

Tot i que «pot semblar un tòpic», el pivot ha afirmat que l’equip no es capfica gaire amb el Madrid: «Estem més centrats amb nosaltres que no pas amb el rival. Òbviament, ja coneixem el Madrid com a equip i entitat. Sabem els títols que ha guanyat els darrers anys i la sòlida plantilla que té. Ara mateix el més important som nosaltres i el que aconseguim en ferm com a grup. Esperem que aquesta confiança que ens tenim vagi en augment cada dia».

A més a més, ha assegurat que «aquesta temporada és molt important, com totes les que hem fet fins ara». «És complicat poder disfrutar alhora que es treballa, però s’ha de saber fer. Hem de mirar d’on venim i disfrutar-ho, a la vegada de ser ambiciosos per seguir mirant endavant. Això passa per treballar cada dia. Estic orgullós de l’equip que estem muntant», ha dit. «M’agradaria que la gent gaudeixi i es vegi reflexada a la pista amb un bon ambient de bàsquet. Tant de bo guanyi el Girona. Per mi el més important és que l’equip continuï creixent».