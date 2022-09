En set dies, l'Spar Girona disputarà el seu primer partit oficial. Rebrà el Barça en una de les dues semifinals de la Lliga Catalana, deixant així enrere les primeres setmanes de preparació. Un període força mogut i difícil per al tècnic, Bernat Canut, que ha fet mans i mànigues per treballar dia a dia i per afrontar els amistosos. Alguns problemes físics i una plantilla encara curta n'han tingut la culpa. Però es comença a veure la llum. Gardner ja s'hi posarà la setmana vinent -se l'espera aquest diumenge-, Cornelius ha deixat enrere una lesió i Shay Murphy, que ha vingut per donar un cop de mà, està en un bon moment de forma. Aquest còctel de notícies positives s'ha deixat veure aquesta tarda a Palau, en la victòria contra el Toulouse Métropole Basket (63-54).

No ha sigut ni de bon tros fàcil per a l'Uni, que ha despertat tard, quan ja perdia per 3-13 després de quatre minuts. Un temps mort i la pertinent esbroncada de Bernat Canut han sigut dos factors determinants i la reacció no s'ha fet esperar. Parcial de 16-0 i les coses que es posaven a lloc (19-13). La inèrcia positiva s'ha sostingut durant molts minuts. Binta, que s'ha enfilat fins als 14 punts, ha estat fina per fora, mentre que Araújo (13), Irati (10) i Labuckiene (8) han ajudat des de dins. Shay, amb opcions de quedar-se a la plantilla, ha confirmat que tot i passar-se els dos últims anys sense competir al màxim nivell, encara té corda per estona si es posa a to: 13 punts i com si no hagués passat el temps.

Amb el 49-34, la màxima diferència en el tram final del tercer quart, semblava tot dat i beneït però les franceses, amb jugadores interessants i de qualitat com Lloyd, Hoff o Strunc, entre d'altres, ha premut l'accelerador i ni de bon tros ha llançat la tovallola. Dos parcials a favor seu, de 0-8 i més tard de 0-7 han apretat el marcador. Amb el 56-52 ha aparegut Araújo, que ha anotat cinc punts seguits abans que Shay finiquités el partit. El proper compromís arribarà el proper divendres, 30 de setembre, amb la Lliga Catalana.