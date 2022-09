Quinze jugadores de la selecció espanyola de futbol han remès correus electrònics a la RFEF anunciant-los la seva decisió de no anar convocades amb el combinat nacional mentre duri el conflicte amb el seleccionador Jorge Vilda. Aquesta decisió arriba després que un grup nombrós d’internacionals intentés, sense èxit, que Luis Rubiales destituís Vilda.

La RFEF assegura en un comunicat que «no permetrà que les jugadores qüestionin la continuïtat del seleccionador nacional i del seu cos tècnic» i recorda a les futbolistes que «d’acord amb la legislació espanyola vigent, no acudir a una crida de la selecció és qualificat com una infracció molt greu i pot portar sancions d’entre dos i cinc anys d’inhabilitació».

Fa menys d’un mes, l’entorn de les futbolistes va filtrar que el seu descontentament amb Vilda, ja conegut entre bambolines, havia derivat en una reunió amb Rubiales per sol·licitar que el destituïssin. Entre els motius argumentats hi havia la suposada falta de qualificació del tècnic, les rutines d’entrenament (deficients per a les jugadores) i els resultats obtinguts a l’última Eurocopa.

Després de l’enrenou muntat pel motí, les tres capitanes de la selecció (Irene Paredes, Jennifer Hermoso i Patri Guijarro) van comparèixer en una roda de premsa per negar que haguessin demanat el cap de Vilda i que es van limitar a enumerar aspectes amb què un nombre ampli de jugadores estan descontentes.

⚽🇪🇸 Las futbolistas que renuncian a la @SEFutbol si continúa Vilda



‼️ A. Vicente

‼️ P. Guijarro

‼️ S. Paños

‼️ A. Sarriegui

‼️ Leila

‼️ L. García

‼️ M. León

‼️ O. Batlle

‼️ Alexandri

‼️ C. Pina

‼️ Bonmatí

‼️ Caldentey

‼️ Gallardo

‼️ Izaguirre

‼️ Pereira



🎙️ Informa @manucarreno pic.twitter.com/KfDae4GWLJ — El Larguero (@ellarguero) 22 de septiembre de 2022

La pressió de les jugadores no va fer efecte en Rubiales, que va reiterar la seva confiança en Vilda. De fet, aquesta mateixa setmana ha renovat i potenciat l’‘staff’ de les seleccions femenines i Vilda continua sent tant el seleccionador com el director esportiu de totes les seleccions de dones, absolutes i categories inferiors.