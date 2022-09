Les previsions del temps parlen d’un divendres ben tapat i un cap de setmana plujós, amb una lleugera davallada de les temperatures. Arriba la tardor i amb elles el canvi de temps. No ho celebren pas els organitzadors de la sisena edició del Sea Otter Europe que, tanmateix, esperen tot i això fer bons els seus pronòstics. L’esdeveniment ciclista per excel·lència ja no només de la ciutat de Girona i la província, sinó també d’àmbit nacional i internacional, espera reunir des d’avui i fins el diumenge al voltant de 50.000 visitants i fins a 4.000 esportistes que participaran en alguna de les proves que hi ha previstes.

L’epicentre, el pavelló de Fontajau i el parc de les Ribes del Ter. Els llocs escollits per acollir-hi, entre d’altres coses, una exposició que comptarà amb 220 estands i unes 350 marques. Són mes metres quadrats dels que es van utilitzar el 2019, en l’última edició abans de l’esclat de la pandèmia. Un dels grans reclams és la zona Demobike, amb fins a 35 marques que ofereixen l’oportunitat de veure, tocar i provar bicicletes. S’hi sumen les proves esportives. En són un bon grapat. Algunes repeteixen, d’altres hi treuen el cap per primera vegada. Aquests tres dies, el calendari inclou la Continental Ciclobrava, l’Scott Marathon BTT, Canyon Pirinexus Challenge, Super Cup Youth (una de les novetats, dirigida als més joves), Canyon Urban Ride Girona, Canyon E-Bike Experience, World E-Bike Series (el seu tret de sortida es va produir l’any passat), MTB Classic Sea Otter Europe i Orbea Girona Gravel Ride. Una altra estrena és la disputa del campionat estatal de Short Track, que consisteix en rodar per un circuit de poc més d’un quilòmetre durant vint minuts, amb un terreny irregular, marcat per les pujades i baixades. I una altra novetat. L’anomenat Urban Mobility, un festival de mobilitat urbana a nivell europeu. En aquest sentit, s’han dissenyat diferents rutes per Girona (de 3, 8 i 10 quilòmetres) per donar a conèixer la ciutat.