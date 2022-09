La novena edició de la Cursa de la Dona Girona comença a escalfar motors. L'esdeveniment, que compta amb Diari de Girona com el diari oficial, se celebrarà el proper diumenge 9 d'octubre i s'ha consolidat els darrers anys com una de les curses més multitudinàries de la ciutat que, a banda d'encoratjar a les dones a practicar esport, esdevé un fòrum de solidaritat i superació que traspua els elements purament esportius.

Les inscripcions segueixen obertes per a aquelles persones que vulguin formar-ne part i es poden fer de manera telemàtica a la web de la cursa. El preu de la inscripció és de 9 euros i l'entitat organitzadora, Esports Parra, ofereix la possibilitat de personalitzar la samarreta per un preu de 3,5 euros. Els cinc quilòmetres de recorregut s'iniciaran i finalitzaran al parc de la Devesa de Girona. El circuit, pendent de confirmació, transcorrerà pels carrers de la ciutat.

L'organització reconeix que l'aturada dels darrers dos anys ha fet minvar, a priori, el nombre d'inscripcions. Tot i això, indiquen que esperen al voltant de 7.000 persones inscrites: "L'aturada d'aquests darrers dos anys ha sigut durilla... Però tot i això hem posat un topall de 7.000 inscrits. Aquest any la inscripció és totalment en línia a la web (cursadeladonagirona.com) i la samarreta és el mateix model de Joma de la darrera cursa, perquè es tingui de referència a l'hora de triar la talla", exposa Patricia Parra, membre de la direcció d'Esports Parra.

Enguany l'esdeveniment tornarà a comptar amb el tradicional concurs de disfresses que oferirà un trofeu per a la primera, segona i tercera classificada. Per tal de participar-hi cal que les persones interessades es dirigeixin al photocall que se situarà a la caseta del mig de la Copa de la Devesa.

Promocionant l'esport femení

La Cursa de la Dona Girona va néixer fa gairebé una dècada amb la voluntat ferma de promocionar l'esport femení. Un repte que, tal com valoren des de l'organització, any rere any s'ha anat superant. "Nosaltres des del primer any sempre hem volgut promocionar l'esport femení, fa uns anys el percentatge de noies que s'apuntaven a curses era molt menor. La idea de la cursa va ser incentivar a totes les dones a fer esport. I estem molt contents. Vam començar amb 500 inscripcions el primer any, i cada any ens hem superat fins a les 7.500 inscrites", rememora Parra.

A banda de promocionar l'esport femení, l'entitat destina un percentatge dels diners recaptats a diverses associacions: l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), la fundació Els Joncs i l'Oncolliga Girona.

Entrenaments de preparació

Cada dimecres a les 19:30 hores l'entitat organitzadora celebra entrenaments per a caminadores i corredores amb l'objectiu de preparar-los per al dia de la cursa. Les persones interessades es poden inscriure a la web de la Cursa de la Dona i l'activitat és totalment gratuïta i compta amb el grup d'special trainers i organitzadors Laura Banyoles i Xevi Avellana. "Animem a tothom que s'apunti als entrenaments i ho provin perquè es crea una energia única, val la pena. Hi ha diferents grups de nivell i totes tenim el nostre espai", conclou Parra.