El Bisbal Bàsquet juga avui (12:15 h) les semifinals de la Lliga Catalana EBA contra el Martinenc després de desfer-se ahir del Martorell (72-64) als quarts de final. L’equip de Carles Rofes, que ha assolit per primera vegada en la seva història les semifinals de la competició, exercirà d’amfitrió de tota la fase final al llarg del dia d’avui.

Comptar els partits per victòries. Aquesta fita està aconseguint el Bisbal Bàsquet en aquesta edició de la Lliga Catalana. Sota la batuta de Rofes l’equip va guanyar tots els partits de la fase de grups i també va imposar-se ahir al Martorell, plantant-se per primera vegada a les semifinals i batent el sostre històric del club, els quarts de final, on havien quedat eliminats en dues ocasions en anteriors edicions.

Els empordanesos van dominar el partit de cap a peus i en el primer quart dominaven de deu punts (23-13). Els nois de Rofes van mantenir aquest avantatge fins al final del duel, arribant a disposar de fins a disset punts de marge respecte del Martorell. Jaume Solé va ser el màxim anotador local amb 24 punts. El Martinenc serà l’últim escull per arribar a la final. El conjunt barceloní va derrotar el Tarragona 68 a 76.

A l’altra semifinal (10:30 h), el Barça i el Mataró buscaran un lloc a la final (18:00h). Els blaugranes es van desfer còmodament del Granollers (82-54), mentre que el Mataró es va imposar del Santfeliuenc (75-83).