Olot serà la seu del 13 al 16 del proper mes d’octubre de l’anomenada GoldenCat, una competició d’hoquei patins de caràcter internacional que s’emmarca en la segona edició de la Setmana Catalana de l’Esport, que aglutina 35 disciplines esportives diferents en 12 seus gironines. El torneig reunirà un total de cinc seleccions femenines i quatre de masculines, i tot just enguany viurà la seva primera edició.

La selecció catalana no faltarà pas a la cita i hi competirà contra Itàlia, França, Alemanya i també Suïssa. Torn primer per a una fase en forma de lligueta, amb un tots contra tots. El dijous serà el punt de partida fins el dissabte al vespre. Els dos primers conjunts classificats femenins i també els dos primers masculins seran els que accediran a les dues finals de la competició. Se celebraran el diumenge, dia 16 del proper mes d’octubre, al matí.