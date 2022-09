Un inici amb mirada al futur per al Girona B i Figueres a la Lliga Nacional

La pilota comença a rodar avui a la Lliga Nacional, que aquesta temporada comptarà amb la representació del juvenil B del Girona i el juvenil del Figueres. Ambdós conjunts s’estrenaran a domicili; els blanc-i-vermells ho faran davant el Cerdanyola (17:00 hores), mentre que els blanc-i-blaus visitaran l’Espanyol B (18:00 hores).

«Ha estat una pretemporada una mica complicada perquè el salt que han donat gran part dels jugadors és gran, però l‘equip té bona actitud i seguirem treballant perquè el jugador continuï millorant», explica l’entrenador del juvenil B del Girona, Antonio Rivera. Arran de l’ascens a Primera, enguany el club ha decidit confeccionar l’equip més jove de tota la història del juvenil B amb molts jugadors de qualitat nascuts el 2006 -a la categoria la majoria són del 2004.

En conseqüència, potser serà difícil repetir l'espectacular ratxa de victòries que es va aconseguir el curs passat amb 32 punts de 36 possibles en els 12 primers partits («no ens ho marquem», diu el tècnic) però malgrat la probabilitat de «patir més» Rivera té un repte molt bonic perquè «el jugador continuï arribant» i quan sigui el seu moment pugui nodrir el primer equip. Futbolistes com Arnau Martínez, Ricard Artero, Gabri Martínez, Óscar Ureña o Joel Roca van estar prèviament a les ordres de Rivera. «Sempre els poso d'exemple quan parlo amb la plantilla. Tots ells eren els millors de la seva fornada a l'hora de competir. Això és el més important i ells ho feien bé. Hi pot haver jugadors molt bons en qualsevol faceta, però no amb aquesta intensitat. M'agrada molt veure que els van bé les coses». Ara bé, cap d'ells va ser tan prematur a la Lliga Nacional. L'aposta de futur que fa el Girona amb el futbol base és més ferma que mai.

Per la seva part, el tècnic Guillem Ferrer (ex Llagostera) s’estrena a la banqueta del juvenil del Figueres. «Estic molt satisfet amb els jugadors. A més a més, l'adaptació ha sigut fàcil perquè ens coneixíem la majoria. Estem preparats. Quan vam saber que debutariem davant d'un filial de Primera ens va fer molta il·lusió. Hi ha bona predisposició per treballar i intentar aconseguir íl’objectiu, que és arribar al primer equip. Volem salvar-nos el més aviat possible», assegura.

El descens del club figuerenc a Primera Catalana no trenca els plans del juvenil. «És una categoria molt difícil per un nano de Nacional, per més que pensin que no ho és. Tant de bo surti bé el projecte del primer equip i ascendeixi», comenta. Ferrer es mostra ambiciós en el seu primer any al Figueres amb el seu cos tècnic: «Hem de tocar de peus a terra i ser humils, però comptem amb el suport del club i si podem estar a dalt no tenim cap dubte que intentarem lluitar per l'ascens. El nom del Figueres ha de sonar a Nacional».