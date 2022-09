L’Olot rep el València Mestalla (17:00 h) amb un objectiu clar, sumar la primera victòria del curs a la quarta jornada de competició.

Els garrotxins se’ls va escapar a última hora el triomf a La Almozara. Tot i no haver sumat els tres punts, el tècnic de l’Olot, Manix Mandiola no està preocupat, ja que sap que la lliga és llarga: «Les presses mai són bones i les notes al final de curs. No estem malament, som un equip recent ascendit i hem estat a l’alçada dels rivals i de la competició».

Després de treure’s l’espina del gol en l’última jornada (1-1), l’equip volcànic sap que sumar el primer triomf del curs implica mantenir la concentració i la consistència defensiva els noranta minuts. D’arguments al darrere per no encaixar contra el filial valencianista n’hi ha. Batalla ha començat el curs a un gran nivell el curs i Aimar Moratalla i Carles Mas, dos defenses contrastats, tornen respecte al partit al camp de l’Ebro. A més, Mandiola també recupera Manel Busquets. Continuen lesionats Blázquez i Castells.

El filial del València arriba reforçat a la Garrotxa. L’equip de Miguel Ángel Angulo va aconseguir la primera victòria del curs contra el Lleida sobre la botzina la darrera jornada. El Mestalla, vuitè amb quatre punts, està ple de jugadors talentosos i amb projecció. Sense anar més lluny, Guillamón i Musah, ara al primer equip ‘che’, formaven part de la plantilla que es va enfrontar a l’Olot l’any 2020. Angulo preveu un duel amb pocs gols: «Serà un partit de pocs gols, però amb moltes coses dins de les àrees, pel camp i estil de joc de l’Olot. Serà molt igualat, per a tenir molta atenció i concentració en accions a pilota parada».