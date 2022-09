Llançar-se a la piscina i treballar a contrarellotge per acollir una cita històrica

Tot va anar molt ràpid. D’un dia per l’altre. El dilluns al vespre, la Federació Catalana de Bàsquet va posar-se en contacte amb la directiva del Bisbal Bàsquet. S’oferia la possibilitat d’acollir la fase final de la Lliga Catalana EBA, un esdeveniment del tot històric. Una oportunitat única. Hi havia dues opcions però la resposta no es va fer esperar massa. «Ens hem llançat a la piscina amb molta il·lusió i amb la consciència de fer-ho el millor possible. Hi ha hagut poc temps, amb una logística important, però això no ens ha frenat». Són paraules de Joan Ferrer, una veu més que important del club. L’empenta de l’entitat i també el suport de les institucions públiques han permès acceptar un repte que es farà realitat aquest diumenge. Jornada matinal per a les semifinals i a la tarda (18 h), la gran final.

Primer, però, cal resoldre els enfrontaments de quarts i definir, per tant, la fase final i els quatre equips que hi participaran. Sortiran dels següents enfrontaments: Barça-Granollers, Santfeliuenc-Mataró, Tarragona-Martinenc i Bisbal Bàsquet-Martorell. Perquè sí, l’equip amfitrió també hi té opcions, el que multiplica les expectatives. «Ho afrontem amb l’absoluta consciència que podem no classificar-nos. Des del primer minut sabem d’aquest infortuni, que sol passar. Però ho organitzem amb les mateixes ganes, hi arribi o no l’equip. Si es classifica, serà tot un premi. Hem dit als jugadors que ho gaudeixin». El Bisbal Bàsquet ha disputat dues vegades els quarts de final de la Lliga Catalana EBA i mai ha arribat més enllà. L’oportunitat de fer-ho ara és, per tant, històrica. Passi el que passi, la logística està en marxa des de fa uns dies. El pavelló comptarà amb una capacitat d’uns 450 espectadors; l’aforament s’ha ampliat, amb cadires a peu de pista. Es necessita comptar amb un sistema de retransmissions concret, tota una sèrie de protocols que cal seguir i també un speaker. El club es rascarà la butxaca i té la paraula del consistori, que li donarà un cop de mà. S’espera una bona acollida del públic a la fase final i, sobretot, que l’últim partit, el que decidirà el títol, ompli el pavelló Vell. S’ha treballat a contrarellotge i tot està preparat per una cita majúscula, que serà encara més gran si el Bisbal Bàsquet avui se’n surt i derrota el Martorell (18:10h).