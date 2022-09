«Si hagués volgut triomfar en el món del futbol, ho hauria aconseguit de sobres». La frase la diu Pere Pla i ell sí que va arribar a Primera. No pas com Isidre Sala, a qui fa referència. El recorda i ho fa amb estima, només un dia després de la seva mort, als 81 anys. Se’n va un històric del Girona, l’home amb més partits de tota la història del club. En són 432 repartits en 13 temporades. Sempre a Tercera Divisió, mai a l’elit. I això que de condicions en tenia per haver-se enfilat més amunt. El sostre, això sí, arribava el 1968 quan va jugar els Jocs Olímpics de Mèxic amb la selecció espanyola. Una història curiosa, la de l’empordanès. Qui es prenia el futbol com un passatemps, que compaginava amb els negocis familiars. Serà enterrat avui a Vilamalla, a dos quarts d’onze del matí.

«Va ser una referència del club i també per tots aquells que vam tenir el plaer i la sort de jugar amb ell». Pla hi va coincidir un parell de temporades a Girona. Es portaven uns quants anys però això no els va impedir formar una forta amistat. «Era un fora de sèrie, com a persona i també com a futbolista. Un senyor senzill i humil». Els seus camins es van tornar a creuar quan Sala va entrenar Pla a l’Olot. «Et sabia posar al teu lloc», rememora. Llavors, rescata una anècdota de quan compartien vestidor. «Tenia un físic privilegiat. Era prim però no necessitava entrenar massa per estar en bona forma. A més a més, no li agradava gaire i sempre que podia, se n’escapolia. I això que era el capità! Ara, quan arribaven els partits, qui més corria i saltava era ell». Només hi troba una objecció: «La llàstima, entre cometes, és que mai va voler marxar d’aquí perquè el futbol era una afició i prou. Sempre es va voler quedar al Girona. Amb això i els negocis amb el bestiar ja en feia prou».

El testimoni és gairebé calcat al de Mariano Lloveras, que va aterrar a Vista Alegre a la dècada dels seixanta. Seguint el consell del seu germà gran, va acostar-se a en Sala. «Ell ja el coneixia d’una etapa anterior a Figueres i em va dir que era molt bona persona i que m’aconsellaria». Li va fer cas i no se’n penedeix gens ni mica. Van coincidir al vestidor, a la gespa, i també fora del futbol. Fins i tot cantant, entre amics, després d’un bon tiberi. Només troba bones paraules, no sap dir ni un sol retret. «Era un senyor al camp i també com a persona. Era admirat per tothom i això costa de trobar. A part, era un gran defensa, un excel·lent futbolista i mai li vaig veure un lleig dirigit a algun rival». Com Pla, reitera en la idea que «hagués pogut marxar a Primera perfectament, perquè va tenir ofertes, però entenia el futbol d’una altra manera i ell era feliç fent el que feia». I ho remata: «Parli qui en parli, tothom tindrà bones paraules d’ell». Així era l’Isidre Sala. Bona gent, com ho recorden els seus. I també un tros d’història del Girona, amb 432 partits oficials. Difícil, per no dir impossible, de repetir.