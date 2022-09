Girona es torna a convertir aquest cap de setmana en la capital europea del ciclisme amb el festival Sea Otter, que enguany torna amb tota la seva esplendor després de la suspensió del 2020 i del format reduït de l’any passat. S'hi esperen 50.000 visitants, en una mostra que tanca avui.

Fontajau i les ribes del Ter s’han omplert aquest dissabte de nens i nenes, joves, famílies i una gran varietat de públic interessats no només en l’oferta esportiva sinó també en la vessant comercial i expositiva.

En aquesta edició, a més, s’estrena el festival europeu de la mobilitat urbana. Al llarg de tot el cap de setmana, en el recinte s’ofereix una exposició de les bicicletes que s’utilitzen per moure’s per una ciutat, i també hi ha una oferta de circuits urbans on els visitants podran provar-hi bicis i altres sistemes de mobilitat elèctrica.