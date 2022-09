Aíto com a nom propi

Gig Sims, Voice Winters i Jimmy Wright són segurament els tres noms sense els quals no s’entendria l’inici del bàsquet professional a la ciutat de Girona. Aquests tres i el de Joaquim Vidal, està clar, perquè sense l’empresari mai res del que va passar durant dues dècades hagués existit.

En diferents moments, els tres jugadors referits varen ser protagonistes de l’equip que durant dos anys va jugar a Primera B i que el 1988 va assolir l’ascens a la lliga ACB, amb Guifré Gol a la banqueta. Els joves no ho recordaran i probablement no sabran ni qui són, però per posar-ho en context, Winters i Wright varen ser les dues primeres figures de raça negra que va tenir l’afició gironina.

Des d’aquell ascens, quatre noms comercials diferents, dos pavellons, diversos entrenadors, desenes de jugadors i una ciutat que arreu de l’estat tothom considerava de bàsquet.

La lliga ACB es va trepitjar per primer cop el 15 d’octubre d’aquell 1988 i va ser al Palau d’Esports de Barcelona, en un partit contra el Grup IFA que precisament entrenava Guifré Gol. Allà va començar una cursa que ara en poques ratlles seria difícil d’explicar amb detall, però que va portar l’equip que primer va ser de Palau i després de Fontajau, a córrer per Europa, a jugar Copes del Rei i que amb el pas dels anys va deixar, en certa manera enrere, els patiments per la permanència que havien estat presents en les primeres temporades a la categoria. D’aquí aquells mítics play-offs contra el Breogán de Lugo o l’Argal Huesca, que molts aficionats veterans encara recorden.

Aquella va ser una història forjada a base de molt sacrifici, molta constància, grans dosis de patiment i el protagonisme de molts jugadors que durant vint anys varen vestir la samarreta de l’equip gironí.

Una història que va tenir el seu punt final el 20 de maig de 2008 al Palau Olímpic de Badalona, en el tercer i últim partit del play-off pel títol de lliga. Un final que tothom associa al nom d’Akasvayu, que havia estat el patrocinador de l’equip en les tres darreres temporades i que havia portat grans figures a Fontajau.

Però malgrat aquells darrers anys de grandesa, en els quals amb Pesic es va guanyar la FIBA Cup a Fontajau i amb Pedro Martínez es va jugar la final de l’ULEB Cup a Tori, el club va tancar portes a causa dels deutes acumulats.

D’aquell final concret viscut al pavelló de la Penya en queden tres noms propis. L’equip local l’entrenava Aito García Reneses i a la plantilla hi havia Lubos Barton, ara tots dos convertits en tècnics del Bàsquet Girona. I en el conjunt visitant hi havia un jovenet Marc Gasol que durant dos anys havia enlluernat a la lliga ACB, però que encara no havia començat la seva carrera als Estats Units.

Catorze anys després Gasol tornarà a trepitjar les pistes de la lliga espanyola i ho farà al costat d’un Aito que no només era l’entrenador de la Penya el dia del comiat gironí a Badalona, sinó que el 1988 quan el Valvi s’estrenava entre els grans, ell ja era el tècnic d’aquell Barça dels Solozábal, Epi, Sibilio, Jiménez, Norris i Trumbo.

Aíto i Gasol seran sens dubte els pals de paller en l’inici d’aquesta nova etapa. Dos referents per una ciutat que ara també és protagonista en el món el futbol, però que més enllà de Montilivi té ganes de tornar a gaudir a Fontajau.