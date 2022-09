El Bisbal Bàsquet ha tingut contra les cordes el Barça Atlètic en la final de la Lliga Catalana EBA. L'equip de Carles Rofes ha arribat a disposar de 7 punts de marge a l'últim quart, però ha acabat sucumbint davant del filial blaugrana 75 a 67.

El conjunt empordanès ha jugat un partit intens i no ha deixat que el Barça se sentís còmode en cap moment del partit. Amb baixes, algunes d'importants com la de Xevi Torrent, i una rotació curta, el Bisbal ha marxat per davant en el marcador al descans 33 a 37 a base de treball i lluita i amb un inspirat Jaume Solé(15 punts a la mitja part). Els blaugranes, desconcentrats i desencertats, han notat com el Pavelló Vell pressionava de valent. Un jugador com Caicedo, que ja sap que és jugar a l'Eurolliga amb el primer equip, ha firmat uns números molt pobres fins a la mitja part.

Roger Grimau, entrenador del Barça Atlètic, no estava content al descans, però la xerrada tècnica, potser amb alguna esbroncada, ha tingut efecte, i els jugadors blaugranes han mostrat una altra cara. Mancat en alguns moments d'encert, els homes de Carles Rofes han continuat lluitant absolutament totes les pilotes per aconseguir tenir segones opcions. Dibba ha encarnat en la faceta del rebot aquest esperit de picapedrer. Els últims segons de tercer quart han deixat un desenllaç esbojarrat, amb el Bisbal anotant sis punts consecutius amb dos 2+1 i una tècnica a Iglesias, que els ha deixat novament per davant (51-54).

Solé ha tornat a fer gala de l'excel·lent canell, anotant vuit punts consecutius pels del Baix Empordà, que els han donat el màxim avantatge del partit. En un final ajustat, els blaugranes han estat més encertats i han acabat doblegant la resistència bisbalenca. No haurà alçat el títol, però el Bisbal Bàsquet ha firmat un campionat per emmarcar i que injecta una bombolla d'optimisme per començar la lliga la setmana que ve.