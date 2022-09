Pas enrere de la selecció espanyola a la Lliga de Nacions, just quan queda una mica més d’un mes perquè se celebri el Mundial. L’equip que entrena Luis Enrique Martínez va oferir massa facilitats en defensa i es va mostrar espès en atac i va ensopegar contra Suïssa a La Romareda (1-2). Un resultat que complica la seva classificació per a la fase final del torneig, encara que arribar-hi no és impossible. Ara ocupa la segona posició perquè Portugal va imposar-se clarament a la República Txeca (0-4) i és el conjunt de Cristiano Ronaldo i companyia el que encapçala el grup, amb dos punts d’avantatge. Portugal i Espanya es veuran les cares aquest dimarts a Braga i és aquí on es decidirà qui passa i qui es queda sense cap mena d’opció.

Tot, per culpa d’una desfeta que s’explica a partir de la fragilitat al darrere. Akanji va avançar Suïssa als vint minuts i ja al segon temps, Embolo va apagar l’eufòria que només tres minuts abans del seu gol havia desfermat Jordi Alba, fent pujar un momentani empat que es va esvair en un vist i no vist.