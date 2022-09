Girona ocupa el 15è lloc al rànquing de l’ACB abans de l’estrena del nou club

Dos nous clubs s’estrenen la setmana que ve a la Lliga Endesa. El primer que hi va arribar va ser el Covirán Granada, ascendit directament de la LEB Or; unes setmanes més va haver d’esperar el Bàsquet Girona, que va assolir l’èxit a la Final Four de Fontajau el 19 de juny. Granada i Girona tornen a l’ACB, on ja hi tenen una llarga tradició gràcies a clubs avui desapareguts. Catorze anys després de la fallida del projecte Akasvayu, l’antic CB Girona, que va tenir d’altres denominacions com Valvi, Gavis i Casademont, és avui al 15è lloc del rànquing històric de partits, amb 731, mentre que el també extingit CB Granada, apareix en la posició 26, igualat amb 411 amb l’Acunsa GBC.

Covirán i Bàsquet Girona seran els clubs número 76 i 77 que competiran a la màxima categoria. Un llistat liderat pel Reial Madrid, el Barça i el Joventut, amb 2.197, 2.184 i 2.043 partits, respectivament, i on el Movistar Estudiantes, rival de l’equip de Marc Gasol en la pugna per l’ascens la temporada passada, és quart (1.991) abans de començar la seva segona temporada a la LEB Or. El Baxi Manresa és sisè (1.545), i l’antic CB Girona, quinzè, va per davant d’altres històrics com Tenerife, Bilbao, Casademont Saragossa i Mombus Obradoiro. L’antic club va jugar 20 temporades seguides a l’ACB des que hi debutés la campanya 1988/89 amb Joan Maria Gavaldà d’entrenador. Aquella temporada es va perdre la categoria però es va poder mantenir amb la compra de la plaça sobrant per la fusió del Granollers i l’IFA Espanyol. Aleshores sí l’equip sempre va acabar salvant la categoria, com a mínim, tot i patir de valent en els play-off de permanència del 1994 (Osca) i 1995 (Breogán), en un Fontajau acabat d’inaugurar. Aquell CB Girona és el 12è amb més triomfs a la màxima categoria (330) 14 anys després de la desaparició, situat entre el Valladolid i el Fuenlabrada. Durant molts anys, i per a molts clubs, la possibilitat de pujar a l’ACB era utòpica pel cànnon que sol·licitava la lliga als acabats d’ascendir. Però es va modificar aquest requisit i d’aquesta manera l’estiu passat tant Granada com Girona van poder resoldre favorablement la inscripció. Ara entre d’altres coses l’ACB demana un pavelló amb capacitat per a més de 5.000 espectadors, uns comptes sanejats i un pressupost mínim de 2‘5 milions. A més el cànnon s’ha reduït al mig milió d’euros. Els clubs van aprovar l’entrada de Granada i Girona el juliol passat en assemblea. L’antic CB Girona va guanyar dues lligues catalanes (1996 i 2006) i una FIBA Cup (2007) com a fites esportives més remarcables. A la lliga i a la Copa no va passar mai de quarts de final. A Europa també es recorda la semifinal de Korac 99/2000.