De l’estrena a Castelldefels a rebre el Reial Madrid a Fontajau

Era el 24 de setembre del 2017, cinc anys enrere, quan el sènior del Bàsquet Girona disputava el seu primer partit oficial de la història. El punt de partida d’una aventura que ha encadenat alegries i que ha dibuixat una clara línia ascendent, sempre a l’alça. A la pista del Castelldefels, les cistelles de David Cuéllar, Raimon Carrasco i el veterà Alfons Alzamora, entre d’altres, van contribuir a la victòria (67-81). La primera de moltes i de les que vindran. Començant des de baix, a la lliga EBA, la quarta categoria estatal, per plantar-se cinc anys després al capdamunt del cim. Dimecres arriba a Fontajau el Reial Madrid, un dels grans gegants de l’ACB. El tret de sortida d’una temporada il·lusionant. Impensable no fa pas massa, quan ni tan sols hi havia primer equip perquè Marc Gasol, l’arquitecte de tot plegat, havia apostat d’entrada per crear un club enfocat a potenciar la base, les noves fornades.

Gasol és un clar enamorat de Girona. Mai li fa mandra repetir-ho. Allà hi va aterrar el 2006, abraçat per Svetislav Pesic, i va viure dos anys que mai oblidarà. El preludi del seu prolífic viatge cap als Estats Units. Sent encara jugador de l’NBA, i des de la distància, va decidir engegar un projecte que feia temps que tenia en ment. El 2014 fundava l’anomenat Club Escola Bàsquet Marc Gasol, dirigit només als equips de base. En tenia cinc per començar. En va sumar un l’any següent, abraçant el ventall que va des dels U13 fins els U18. El pavelló de Montfalgars era el principal centre d’operacions i sempre que podia, el pivot s’escapava fins a Girona per seguir-ne l’evolució.

El gran salt al buit arribava el 2017. Un pas de gegant. Es decidia anar una mica més enllà amb la creació d’un sènior que competiria a la lliga EBA. L’escollit per ocupar la seva banqueta era Quim Costa. Al debut contra el Castelldefels li seguirien els enfrontaments amb rivals com el Tarragona, Arenys, Mataró, Tortosa o Quart. Balanç de 19-7, tercera posició i la lluita per pujar que s’escapava per ben poc. Com un any després. L’ampliació de la LEB Plata, el 2019, va permetre que l’equip pugés un esglaó. El va dirigir Àlex Formento i s’acabaria ascendint de nou perquè l’aturada per la pandèmia es va produir amb el Bàsquet Girona situat en posicions d’ascens. A Or, dos cursos. Amb Carles Marco, un any i poc, i després amb Jordi Sargatal. El novembre del 2021, Gasol combinava la llotja amb la pista i també ajudava des de dins. Ell i els fitxatges de Fjellerup i Urtasun van ser clau per mirar cap amunt i tancar un any històric. El salt a l’ACB era un fet. Ara, toca gaudir-ne.