El Club Patinatge Artístic Girona i el Club Patinatge Artístic Olot busquen finançament per viatjar a Buenos Aires, a l’Argentina, per competir en els World Roller Skates 2022, el pròxim 6 de novembre. Ambdós clubs, referents en el món del patinatge a escala mundial, han de fer front a l’alt cost del viatge, que enguany supera els 70 mil euros per equip. És per aquest motiu que des de ja fa uns mesos han iniciat una campanya per recaptar fons per sufragar-ne les despeses.

«Hem de desplaçar 27 patinadores i l’equip tècnic i, amb la situació actual en què es troba Argentina, encara és més dificultós cobrir el cost d’un viatge d’aquestes dimensions», explica la presidenta del CPA Girona, Angela Garcia. De moment, continuen la campanya «216 Rodes. Destí Argentina» que van engegar a la primavera per intentar reduir els costos per patinadora al mínim possible: «qualsevol ajuda és benvinguda», fa palès Garcia. Tothom qui vulgui pot fer un donatiu d’un euro a canvi d’una roda endolcida que pot tenir premi. «Ens podeu trobar a tornejos, partits del futbol i bàsquet, i també per Girona i esdeveniments esportius», detalla Garcia. Justament ahir, amb motiu de la Jornada de l’Esport Femení, el CPA Girona era a «la plaça del Lleó» per visibilitzar el seu esport i promoure la campanya, ja que el patinatge «malauradament no té la visibilitat d’altres disciplines, i cal picar pedra perquè es reconegui el que estem fent».

El president del CPA Olot, Josep Sagués, fa palès de la dificultat d’aconseguir tots aquests diners, però assenyala que fent les barraques de la ciutat i ajuts de l’Ajuntament, podran arribar-hi. «La compra dels bitllets era el que ens preocupava més, però ja ho hem solucionat. L’objectiu ara és que les famílies hagin d’aportar la mínima quantitat econòmica possible», afirma.

No són esportistes d’alt nivell

Més enllà de la despesa que suposa el viatge, Sagués reivindica la importància que les patinadores siguin reconegudes com a esportistes d’alt nivell. «Aquesta és la urgència més gran que hi ha, perquè, sinó, d’aquí a un temps no quedaran patinadores».