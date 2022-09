L’Olot està tenint un inici complicat a Segona Federació i la victòria se li continua resistint. El conjunt de Manix Mandiola va encaixar la segona derrota de la temporada contra el València Mestalla (0-2) al Municipal, que ahir va acollir 786 espectadors. Tot i generar perill, els garrotxins no van ser capaços de superar la porteria de Bernad ni quan van tenir l’ocasió més clara en què Eloi Amagat va fallar un penal. El cop anímic va ser tan fort que el filial del València va aprofitar la situació per avançar-se al marcador i després marcaria el segon.

Els de Manix van començar amb les idees força clares. S’havia de buscar porteria i tant Eloi com Josep Cerdà van topar amb Bernard. De mica en mica, però, el València Mestalla va anar aconseguint dominar el joc i, malgrat que l’Olot no es cansaria de protagonitzar arribades de perill com la que va tenir Ot Serrano amb una rematada per damunt del travesser arran d’una gran jugada col·lectiva, resultaria impossible marcar.

Tampoc des dels onze metres. Eloi Amagat va ser l’encarregat de xutar un penal sobre Cerdà, però el capità va fallar en el llançament. Els garrotxins van enfonsar-se i el filial del València va aprofitar-ho per fer encara més grossa la ferida. Fran Pérez va obrir la llauna cinc minuts després. L’Olot va intentar aixecar-se i Ayala tindria un parell d’opcions amb el cap però el central no va ser prou contundent. Batalla va intervenir per evitar una xilena de Gozálbez. El porter no podria fer res per frenar-lo a continuació. El migcampista va marcar el segon pels valencians als últims deu minuts, deixant sense resposta als de Manix que de moment han sumat 2 punts de 12 possibles.