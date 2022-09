Marc Gasol ja ho va deixar prou clar la setmana passada durant l'acord de presentació de les samarretes i de FIATC com a principal patrocinador del Bàsquet Girona. "Jugaré contra el Madrid", va etzibar. Per si quedaven pocs dubtes que el de Sant Boi competiria aquesta temporada amb el seu equip, aquesta nit el club ha anunciat que Gasol ja està inscrit a l'ACB i té tota la paperassa a punt per a l'estrena. L'escull que mancava era una normativa de l'ACB que impedia que un jugador pogués compaginar càrrecs al mateix club. En aquest sentit, la setmana passada els clubs, reunits en assemblea, van votar i acordar que Gasol podia exercir de president i de jugador alhora sense cap problema. Per tant, el pivot ja té la fitxa tramitada i estarà dimecres a les ordres d'Aíto García Reneses per viure el retorn de l'ACB a Fontajau, 14 anys després.