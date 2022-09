El central uruguaià Ronald Araujo s’operarà de l’avulsió del tendó de l’adductor llarg de la cuixa dreta que va patir en un partit amistós amb la seva selecció contra Iran el cap de setmana passat, segons va informat ahir el Barça.

El defensa del primer equip blaugrana serà intervingut quirúrgicament a Finlàndia demà mateix pel doctor Lasse Lempainen, sota la supervisió dels serveis mèdics del club. «En acabar l’operació es facilitarà un nou comunicat mèdic», afegeix el Barcelona. La decisió es va prendre ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de la reunió que van mantenir el defensa uruguaià, el tècnic del Barcelona, Xavi Hernández, i membres dels serveis mèdics del club.

Sobre la taula del jugador hi havia dues opcions: la intervenció quirúrgica o un tractament conservador per evitar l’operació. Finalment, Araujo va optar per la primera alternativa, que a priori provocarà que el temps de recuperació sigui més llarg.

La baixa d’Araujo s’afegeix a la de Jules Koundé, que en té per, més o menys, un mes. Així mateix, el club també va explicar que Memphis (bíceps femoral de la cuixa esquerra.) i Frenkie de Jong (elongació al semitendinós de la cuixa esquerra) també estan lesionats.