L’inesperada ensopegada contra Suïssa en La Romareda ha deixat a la selecció espanyola sense marge d’error en l’última jornada. El millor test possible abans del Mundial que és d’aquí a menys de dos mesos, espera Espanya: una Portugal que ve de golejar a domicili la República Txeca i a la qual li val l’empat per segellar el bitllet a la fase final de la Lliga de Nacions.

L’Estadi Municipal de Braga acull una autèntica final. Es repeteix la història de fa dos anys, quan l’equip de Luis Enrique també estava obligat a guanyar a Alemanya en La Cartuja per jugar la «Final a Quatre». Aquella nit, va signar una històrica golejada davant els germànics. Però en aquesta ocasió la selecció nacional no comptarà amb l’alè dels seus aficionats; més aviat serà tot el contrari. Des de fa setmanes no hi ha entrades a la venda. El majestuós estadi del Braga, una joia arquitectònica, serà una olla de pressió amb més de 30.000 lusitans en les seves graderies. Per si no n’hi hagués prou, Espanya no guanya en territori portuguès des de fa 19 anys. Va ser el dia del debut de Fernando Torres. Aquell 6 de setembre de 2003, la selecció va golejar 0-3 a Portugal a Guimaraes, a uns 15 quilòmetres de Braga.

Després de signar davant Suïssa la pitjor primera part des que és seleccionador, com va reconèixer ell mateix, Luis Enrique, medita revolucionar el seu onze amb canvis en totes les seves línies i situant a Álvaro Morata com a davanter centre, després del seu fallit experiment amb Marco Asensio com a fals nou. Carvajal, Gayà i Diego Llorente, a més a més de Rodri Hernández, també podrien tenir l’oportunitat de ser titulars en aquest decisiu partit contra Portugal, que tindrà en Cristiano Ronaldo la seva referència.