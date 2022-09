«L’equip evolucionarà dia rere dia perquè treballem molt bé. Amb el temps, segur que es veurà»

L'andorrà va convertir-se en el primer fitxatge del debut a l'ACB i no s'ho va haver de pensar gaire, per no dir gens. El propi Marc Gasol li havia explicat el projecte quan compartien vestidor a la selecció espanyola -van aconseguir l'or al Mundial de 2019- i també hi va nfluir Aíto García Reneses

A Marc Gasol no se li pot dir que no... Li va costar gaire convèncer-lo per fitxar pel Bàsquet Girona?

No gaire, la veritat. Tenim molt bona relació, sobretot des del Mundial perquè ens vam compaginar molt bé. El projecte em va agradar des del primer moment quan m’ho va proposar i després la figura d’Aíto va ser clau perquè acabés de fer el pas. Estic molt content i tinc moltes ganes de poder ajudar.

Va ser el primer fitxatge. Què és el que més li va agradar del projecte?

Sé com és el Marc, com fa les coses i la idea que té de viure la vida i el bàsquet. Ens compaginem força amb la nostra manera de pensar. De fet, quan vam coincidir al Mundial ja m’havia explicat moltes coses del club i fins i tot vèiem els entrenaments quan estàvem concentrats amb la selecció. A part d’estar on estava, també estava molt pendent del club i el seu creixement. És maco veure’l amb tant interès i il·lusió, tant de bo pugui ajudar-lo perquè el club continuï creixent i es consolidi en una lliga tant important com l’ACB.

Personalment, quin objectiu es marca?

Cada any canvia una mica, però al final la clau és passar-s’ho bé i divertir-se. Quan això passa, vol dir que l’equip està jugant bé i les coses també rutllen. És el més important. A més a més, vull estar a gust a la ciutat i, sobretot, ajudar amb la meva experiència en el projecte del Girona, que és molt jove, per aconseguir tot el que es proposi.

Per quant temps ha vingut?

De moment, sé per quant he firmat tot i que mai se sap. Són dues temporades més una d’opcional. Ja es veurà com va, però estic molt content d’estar en aquest projecte i tant de bo pugui quedar-m’hi molts anys.

Què li sembla la barreja de joventut i experiència que hi ha a la plantilla?

Molt bé. Crec que és un mix bastant bo. A part que a l’Aíto li agrada treballar amb jugadors joves. També els veterans, però crec que per ells no hi ha res millor que estar amb l’Aíto perquè aprendran molt. L’equip anirà evolucionant dia rere dia perquè treballem molt bé. Amb el temps, segur que es veurà.

Com veu els tres bases de l’equip? (Josep Franch, Pol Figueras i vostè).

Tots som diferents. Com he dit abans, també hi ha un mix. Jo potser soc el que tinc més experiència perquè porto molts anys a l’ACB o a l’estranger, però en Josep ja va tastar-la fa anys i en Pol és nou però s’hi adaptarà. Crec que som tres jugadors amb molta qualitat, podem agafar les idees de l’Aíto i transmetre-les al camp. A part que s’ha apostat per jugadors d’aquí, que això sempre és bo perquè hi ha sentiment.

Albert Sàbat els ha donat algun consell?

Sí. Ja ens coneixíem perquè vam coincidir al Lleida, jo era un dels júniors que pujava a entrenar i teníem força comunicació. Ara al Girona m’ha intentat ajudar des del primer dia, traslladant què és el club i què vol l’Aíto dels bases. Segur que a poc a poc anirem evolucionant.

Creu que falta algun fitxatge? Els han afectat gaire les baixes en la preparació del dia a dia?

N’hem tingut alguna, però ara que recuperem jugadors i es reincorporen els que estaven amb la seva selecció es notarà més el potencial de l’equip. La plantilla fa molt bona pinta, amb jugadors suficients per afrontar una lliga tan exigent com l’ACB. Tant de bo amb la direcció de l’Aíto puguem encaminar l’equip cap a la direcció correcta i fem disfrutar Fontajau. A Girona, la gent està molt posada amb el bàsquet i es nota.

L’ha aturat algú pel carrer?

Sí, sempre hi ha algú que t’atura. Em fa molta il·lusió.

L’estrena a Fontajau i contra el Reial Madrid és el debut somiat en el retorn de Girona a l’ACB?

Sembla fàcil, no? Crec que és bonic pel Girona que vingui un gran equip com el Madrid i poder tornar a veure grans jugadors a Fontajau. Tant de bo puguem demostrar que estem al nivell i podem competir contra qualsevol. Fontajau ha de ser un fortí. Hem d’estar durs a casa en el primer any d’ACB.

Com és la relació amb Aíto? No sé si mai havia tingut un entrenador tan gran...

Té un estil bastant diferent a la resta d’entrenadors que he tingut. Normalment tenen un sistema molt marcat, del qual no poden sortir, i l’Aíto és més d’anar llegint el bàsquet: el joc, què fa la defensa... Això ens pot beneficiar molt. Un entrenador amb aquest historial és difícil de trobar a Europa. Segurament no n’hi ha cap.

Li va saber greu que Sergio Scariolo el descartés de l’Eurobasket?

Sí, em va saber greu. Portava molts anys amb la dinàmica i vaig estar tot l’estiu entrenant amb la selecció, però són coses que passen. Sabia que era una possibilitat. També m’ha servit per estar més temps a Girona i fer millor la pretemporada. Tot té el seu costat positiu. Mai se sap què hauria passat si m’hagués quedat amb Espanya. Estic molt content pels meus amics, que han acabat l’estiu amb un or sense que ningú s’ho pensés. Al final has d’estar pendent de tu i disfrutar. Ja vaig tenir el meu moment, podent guanyar un Mundial amb en Marc. Són coses que no s’obliden.

Com va viure la victòria d’Espanya? Pel que diu va ser totalment inesperada.

Una mica sí que ho va ser perquè hi havia molts dubtes. Però també és veritat que estic acostumat a veure sempre Espanya al podi, com a mínim, o amb una medalla d’or. Els últims 18 anys hem estat a dalt de tot. Tenim un ADN, sabem competir i lluitar, amb trampetes tàctiques per superar rivals que no estan tan preparats. Serà important per al Girona que també sigui un equip competitiu i lluiti totes les pilotes a cada partit.