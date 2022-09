L’Uni suma efectius abans d’afrontar la competició oficial

Un estiu complicat com aquest també té les seves notícies positives. No són tot contratemps i obstacles per a l’Spar Girona, que divendres disputarà el seu primer compromís oficial i deixarà enrere una pretemporada convulsa i complexa. A pocs dies d’enfrontar-se al Barça en semifinals de la Lliga Catalana, l’equip suma efectius. Just el que més necessita el grup, mancat de totes les peces des que s’hi va posar ara fa unes setmanes. Si Laura Cornelius ha deixat enrere una lesió muscular i ja torna a estar disponible, ara s’hi ha afegit la presència de Rebekah Gardner, tot esperant que Marianna Tolo acabi la seva participació al Mundial. A més a més, encara s’espera com a mínim un fitxatge més.

«Anem creixent sobre la marxa». Ho deia Bernat Canut, l’entrenador de l’Uni, al damunt del parquet del pavelló de Palau després de batre el Toulouse Métropole Basket en el darrer amistós abans de la competició. Li hauria agradat tenir un aterratge molt més plàcid a Fontajau, és evident, però el tècnic ha sabut adaptar-se a les circumstàncies i durant aquestes primeres setmanes de feina ha fet mans i mànigues tot treballant amb les jugadores disponibles del primer equip, les joves de la base i alguna jugadora del Tordera, club amb el qual hi ha un acord de col·laboració. S’ha quedat sense Cornelius, una de les cares noves, durant una bona colla de dies i tot just l’acaba de recuperar. La primera bona notícia. La segona i més recent, és que Gardner s’ha incorporat a la dinàmica del grup. Diumenge va aterrar a Girona després de viure un estiu ben mogut, amb una participació majúscula a la WNBA. Amb 32 anys hi vivia la seva primera experiència, que ha superat amb nota vestint la samarreta dels Sky de Chicago. Ahir ja va realitzar el primer entrenament.

«Necessitem a una jugadora així, però no és l’única. Tenim una altra plaça per a una americana que no hem utilitzat, per la qual cosa ens cal fitxar. Són peces que de mica en mica hem d’anar incorporant a l’equip». La baixa per embaràs de Magali Mendy ha trastocat el full de ruta inicial de l’Uni, que intenta buscar solucions en un mercat que cada cop ofereix menys alternatives. Tanmateix, la idea d’incorporar a algú hi és i es treballa en aquesta direcció. De moment, la rotació exterior guanya una peça més i no pas una qualsevol. Gardner ja és aquí, ahir se la va veure per Fontajau i podria vestir-se de curt aquest mateix divendres. Ara bé, la temporada serà llarga i la seva incidència ha de ser rellevant, pel que ningú del club ni tampoc del cos tècnic vol forçar la maquinària, pel que tocarà dosificar càrregues i esforços.

Com a mínim, Cornelius ja està disponible, cosa que no ha passat durant uns quants entrenaments i també en algun dels amistosos de l’estiu. La base ha de ser també un pilar fonamental aquest curs i per això mateix se la va fitxar. «És una jugadora intel·ligent, una líder, la directora de joc. Però ara mateix es troba a un nivell físic baix i ha de fer una clara evolució en aquest aspecte. Esperem que els passos endavant siguin ràpids». Contra el Toulouse, va acumular minuts.

Flores i Drammeh se sumen en aquest apartat exterior i aquí també hi apareix Shay Murphy. Amb 37 anys, els dos últims sense competir, aterrava a Girona per reforçar els entrenaments però el cop de mà pot anar una mica més enllà. Ve d’anotar 13 punts en l’últim amistós, oferint bones sensacions. «La coneixem tots. És una jugadora amb punts a les mans. Ve de no competir, però està forta. Li costa una mica més en defensa i és aquí on encara va un pas enrere», valorava Canut. El tècnic és del parer que, si tot encaixa, Murphy té números de ser una més de la plantilla per afrontar aquesta temporada. «Sí, sí. L’opció que és quedi existeix. Però veurem si és així i com es queda. Si pot recuperar el nivell que requereix aquesta competició».

Aquesta setmana, per tant, Lliga Catalana a la vista. La vinent, doble compromís. Toca disputar la Supercopa d’Espanya, amb l’Araski com a primer rival. Però uns dies abans s’haurà inaugurat la Lliga Femenina. El 5 d’octubre, un dimecres, l’Uni debutarà amb el València a Fontajau. De moment, Bernat Canut té a la seva disposició a Cornelius, Flores, Drammeh, Parra, Gardner, Araújo, Etxarri i Labuckiene. Murphy, a prova, s’hi podria sumar si convenç i s’arriba a una entesa. Nora Galve encara està lesionada i no podrà participar fins que es recuperi. Tot esperant un fitxatge que elevi el nivell competitiu de la plantilla, també s’hi acabarà incorporant Marianna Tolo, que ha de reforçar el joc interior. L’australiana està disputant un Mundial que, a tot estirar, s’allargarà fins aquest dissabte.