El que havia de ser un simple partit amistós de la categoria Infantil (nens de 12 i 13 anys) entre el Sant Vicenç de Castellet i la Pirinaica de Manresa, preparatori per a la competició de lliga de segona divisió en la qual juguen els dos equips i que comença aquest pròxim cap de setmana, va degenerar aquest diumenge passat en un lamentable episodi de racisme. Els protagonistes, individus des de la grada. I la víctima, un nen.

«El que hem viscut al camp del Sant Vicenç de Castellet aquest matí és de les coses més repugnants que he vist en la meva vida. Pares fent moviments i sorolls al·lusius als micos quan un jugador negre del nostre equip tocava la pilota», denunciava a les xarxes socials un dels pares de la Pirinaica.

Després del partit, el malestar era tal que la junta directiva del Sant Vicenç de Castellet ha sortit al pas condemnant fermament els fets. En un comunicat, ha expressat el seu «rebuig de qualsevol acte discriminatori, violent, racista, xenòfob o intolerant» i han explicat que han obert una investigació per aclarir els fets i identificar les persones participants en aquest acte racista. «Quan rebem i analitzem tota la informació, actuarem amb tota la contundència necessària», ha assegurat el club.

El president de la Pirinaica, Gerard Checa, ha confirmat aquest dilluns a Catalunya Ràdio que un jugador del seu equip va ser increpat amb «sorolls i gestos de mico» per part de seguidors del Sant Vicenç. «Quedaven pocs minuts per al final del partit, quan un sector de la grada va començar a fer sorolls i gestos de mico», ha relatat, abans d’afirmar que «no és la primera vegada que passa». «Està passant», ha dit.

L’entrenador de la Pirinaica immediatament va prendre la decisió d’abandonar el camp i donar el partit per suspès. «Com que no és la primera vegada que ens passa, els nostres entrenadors ja saben que davant episodis d’aquest tipus, abandonem el camp», ha explicat Checa.

El president de la Pirinaica ha qualificat d’«exemplar» la resposta del Sant Vicenç. «És un club humil com nosaltres, que intenta treballar el millor possible. Diumenge a la tarda es van posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos disculpes i garantir-nos que investigaran els fets i posaran mesures perquè no es torni a repetir», ha apuntat Checa, que adverteix que «aquestes coses passen en el futbol». «No es tracta d’assenyalar un club, sinó l’actitud de certes persones», ha afegit.