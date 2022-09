L'ACB ha tornat a Fontajau 14 anys després i ho ha fet amb una festa incompleta. El Reial Madrid, amb el seu increïble encert exterior (ha anotat 18 triples de 32 intents), n'ha sigut el culpable. Tanmateix, la derrota deixa una bona colla de notícies positives. Girona tenia ganes de bàsquet i s'ha notat amb un pavelló pràcticament ple (uns 5.000 espectadors). Marc Gasol continua en plena forma als seus 37 anys (ha fet 21 punts), mentre que Kameron Taylor ha ofert un autèntic recital en atac i s'ha enfilat fins als 22 punts. El desencert en els tirs de tres (9 triples de 23 intents) i l'aportació d'algunes peces de la banqueta, això sí, ocupen la carpeta d'assignatures a millorar.

Al Madrid mai el pots donar per mort. Té tanta qualitat a la seva plantilla que pot despertar en qualsevol moment. Fins i tot quan no troba cistella i veu com la fe del seu rival situa un il·lusionant 20-8 en el marcador. Una bona colla de minuts s'ha passat l'equip de Chus Mateo bloquejat, sense idees i ofegat per una bona defensa. Veient com Marc Gasol, qui havia de ser, anotava el primer bàsquet en el retorn a l'ACB dels gironins, que han arribat a guanyar de 12 punts, però que en un tres i no res han claudicat davant l'enorme facilitat per encadenar triples dels visitants.

Tres de seguits han fet més estret el marcador (20-17 al final del primer quart) i la inèrcia s'ha mantingut a mesura que passaven els minuts. De tirs de tres n'ha anotat 9 el Madrid en els dos primers quarts, on ha brillat Hezonja amb llum pròpia (18 punts fins aleshores, enfilant-se als 23 un cop dat i beneït el matx). S'ha anul·lat durant molta estona Tavares, una gran amenaça per dins, però l'encert exterior dels blancs ha sigut estratosfèric. S'ha arribat a perdre de deu punts (29-39) i només la inspiració de Miletic ha servit per atrapar el descans amb el partit encara viu (36-45).

La inspiració de Kameron Taylor, amb set punts consecutius, ha reactivat Fontajau, que s'ha acabat d'encendre amb una esmaixada de Miletic, pel terra després de topar amb Yabusele. Per arrodonir-ho, Èric Vila ha col·locat el 55-56. El millor escenari possible l'ha llançat a la brossa Llull des de casa, amb un altre triple, el despertar de Tavares i la ratxa d'Hezonja. Tot tornava a ser com abans. O encara pitjor. Desavantatge de 12 punts per encetar el tram final (57-69).

S'ha sumat a la causa Fjellerup, fins aleshores bastant apagat i ho ha agraït l'equip, que ha continuat picant pedra dibuixant una reacció que, una vegada més, ha tingut a Kameron Taylor com a principal instigador. S'ha acostat de nou el Girona (75-79), que ha tornat però a ser víctima de l'encert exterior del Madrid, implacable. Amb tot dat i beneït, però, Figueras ha tancat el partit amb un triple (88-94) i Fontajau ha celebrat una derrota que deixa bones sensacions pel que ha de venir a partir d'ara. Llàstima que la festa no hagi sigut completa.

FITXA TÈCNICA

BÀSQUET GIRONA: Franch (2), Taylor (22), Èric Vila (6), Marc Gasol (21) i Miletic (13) -cinc inicial- Fjellerup (8), Pol Figueras (6), Prkacin, Colom (7), Bursac (3), Hanzlik i Garino.

REIAL MADRID: Sergio Rodríguez (11), Musa (15), Deck (2), Yabusele (17) i Tavares (6) -cinc inicial- Llull (11), Causeur (3), Hezonja (23), Cornelie (6), Poirier.