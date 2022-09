Héctor Bellerín també s’ha lesionat. Va ocórrer en l’entrenament que va realitzar el Barça ahir a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí. Resulta, per tant, un altre problema més per a Xavi, qui ja ha perdut a quatre jugadors per problemes musculars en l’aturada per les seleccions: Araujo, que serà operat avui a Finlàndia, Koundé, Memphis i Frenkie de Jong.

En el cas de Bellerín la lesió ha estat a Barcelona. A la sessió matinal, l’exdefensa de l’Arsenal «ha notat», segons va informar el club, «unes molèsties al soli de la cama esquerra», la qual cosa complica la seva presència aquest dissabte a Mallorca. Els metges no van voler precisar el temps que haurà d’estar de baixa perquè avui «serà sotmès a més proves per conèixer l’abast exacte d’aquestes molèsties».

Té un problema, i seriós, Xavi. S’ha quedat sense Araujo i Koundé, futbolistes que solien ocupar la posició de lateral dret. No compta ara amb Bellerín, l’únic especialista pur que hi ha a la plantilla. I Sergi Roberto, l’altra alternativa per cobrir el flanc dret de la defensa, continua arrossegant molèsties físiques, que li han impedit jugar els tres últims partits: Elx, Bayern Munic i Cadis. Confia, no obstant això, Xavi en poder comptar amb Sergi Roberto dissabte en el duel davant el Mallorca aprofitant que ha utilitzat l’aturada de les seleccions per recuperar-se a temps. Però va notar unes molèsties als adductors en el descans del Barça-Viktoria Pilsen (7 de setembre) i des de llavors ha desaparegut de l’equip.

Bellerín, que va ser inscrit en l’últim dia de mercat, tampoc ha tingut molta presència en els plans de Xavi. El tècnic li va donar, això sí, la titularitat a Cadis on va completar els 90 minuts. No va jugar res després a Munic i a penes 32 minuts en l’encontre contra l’Elx, previ a l’aturada de les seleccions, on s’ha aclarit el paisatge per a Piqué, que passa de ser cinquè a tercer central, però s’enfosqueix per al tècnic blaugrana. Xavi no disposa de recursos al flanc dret de la defensa, pendent ara que les molèsties de Bellerín no siguin gaire greus.