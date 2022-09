«El cas d’en Marc Gasol és digne de protagonitzar un documental»

Què li aporta a FIATC el patrocini del Bàsquet Girona?

Vam començar a donar suport al club l’any 2018 i l’hem acompanyat, amb molta il·lusió, durant tot el seu viatge des de la LEB Plata a l’ACB. Amb aquest nou acord, confirmem el nostre compromís amb l’equip en una aliança on tots hi guanyem, ells reben el nostre suport i nosaltres vinculem de forma més evident la nostra marca a un equip que competeix a la màxima categoria del bàsquet espanyol.

En temps de xarxes socials i «influencers», un patrocini esportiu és encara un bon negoci?

A nosaltres ens agrada connectar amb les persones, ens estimem més generar vincles que «impactes», un terme que molts cops s’utilitza en publicitat, i entenem que un patrocini encertat posiciona la marca, li diu a les persones qui és i com és. Amb aquesta aliança, li estem dient a tothom que estem compromesos amb l’esport, la salut i el treball en equip, i al mateix temps, connectem amb les persones a través de quelcom tan poderós com són les emocions que desperta l’esport, especialment el Bàsquet Girona.

Quins valors del club es fa seus FIATC?

El Bàsquet Girona és un exemple de feina ben feta, una mostra de com un equip cohesionat i amb talent pot aconseguir grans coses a base d’esforç sense perdre la seva identitat, amb humilitat. A FIATC compartim aquest tarannà i valors. Com a entitat asseguradora que té com a missió garantir el benestar i protegir les persones, estem alineats amb els propòsit del club. En aquest sentit, igual que el Bàsquet Girona, entenem l’esport com un vehicle de cohesió, de millora de les persones i de la seva salut a partir d’iniciatives com el foment dels hàbits de vida saludables. Tot això, amb una visió a llarg termini, que té en compte la sostenibilitat i l’aportació de valor a la societat.

Les dues institucions van començar a caminar plegades fa 4 anys, encara amb l’equip sènior a Plata. Què els va unir aleshores?

Vam creure en el projecte del Bàsquet Girona i de Marc Gasol des que el vam conèixer. Creiem que té tot el que cal per construir un gran club, un ens que anirà més enllà de l’equip. Al Bàsquet Girona creuen en la formació, en construir des de la base i treballen generant sinèrgies amb altres entitats de l’ecosistema esportiu, empresarial i social de Girona, tenen una visió clara i saben com assolir-la.

Quina penetració té FIATC a les comarques gironines? El patrocini busca també ampliar el mercat aquí?

A Girona hi tenim al voltant de 35.000 clients, particulars i empreses, amb una seu pròpia des de l’any 1981, tot i que ja hi oferíem servei pràcticament des dels nostres orígens. En conseqüència, el nostre vincle amb Girona i la seva gent va influir positivament en la nostra decisió de patrocinar el club, perquè, com dèiem, entenem que el Bàsquet Girona s’està convertint en un projecte de ciutat, un club que ha generat una gran il·lusió entre els gironins, i nosaltres volíem formar-ne part. Esperem que aquest patrocini ens permeti reforçar la marca FIATC, no només a Girona sinó a tot l’estat gràcies a la nostra presència a l’ACB.

És un acord per tres anys, a llarg termini. Els agradaria donar també nom a l’equip?

Per què no? Quina marca no ho voldria? Però hem de tocar tots de peus a terra tots i seguir fent les coses com fins ara, pas a pas, amb passió però amb seny. I això vol dir continuar refermant els nostres vincles amb el club de forma progressiva, créixer junts.

Quin sostre li veu al projecte de Marc Gasol a Girona?

Com li vaig dir a en Marc el dia que presentàvem l’acord, el seu cas es digne de protagonitzar un documental en una plataforma de streaming. I això és ara, en aquest moment, tan sols amb el que han aconseguit en els darrers 8 anys, des de la vessant esportiva i com a club, engrescant tota una ciutat.

A què pot aspirar l’equip? Quins objectius els ha venut Marc Gasol?

Un dels trets que més ens agrada del club i del seu president és la seva forma de fer, amb naturalitat i humilitat. En aquest sentit, no ens han «venut» res. En la nostra opinió, la visió del club i la forma en que l’està perseguint són engrescadores, fan que creiem en el seu èxit. Ara mateix, entenem que el club està concentrat en un repte immens però meravellós com és construir un nou equip per competir en una categoria superior, més exigent. Nosaltres els ajudarem en tot el que puguem.

Algun jugador que l’hagi sorprès aquesta pretemporada o dels que ja hi havia el curs passat a LEB Or?

Com a espectador i partner del club, confio plenament en els professionals de l’equip. Pel que aquests em traslladen, sembla que la plantilla combina molta joventut amb alguns puntals d’experiència. Esperem que tot això, sota la direcció d’un geni com és l’Aíto García Reneses a la banqueta, ens ajudi a formar un gran equip que ens doni moltes alegries.