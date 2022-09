Catorze anys esperant aquest dia

Camí dels 14 anys i mig sense bàsquet ACB a Girona, la màxima categoria masculina torna aquesta nit a la ciutat en un partit històric contra el Reial Madrid. Ho farà de la mà del projecte que impulsa Marc Gasol des del 2014, i que en només cinc anys, ha sigut capaç de passar de la Lliga EBA a l’ACB. A Fontajau s’hi esperen 5.100 espectadors. Ple absolut, després que els abonaments i les entrades, literalment, volessin quan es van posar a la venda.

Aparentment és un partit desigual. Els vigents campions de lliga vénen d’exhibir el seu potencial el cap de setmana passat a la Supercopa, que també es van endur contra el Barça, i tot i les baixes de Rudy Fernández i Adam Hanga presenten una plantilla temible liderada per Tavares. Però els partits s’han de jugar i, com advertia ahir Aíto García Reneses en la prèvia, «els favorits no sempre guanyen». A això apel·la el tècnic, i també al fet emocional de tornar a gaudir de bàsquet ACB a Fontajau 14 anys després. «Segur que el públic estarà al nostre costat. Jo els diria que intentin gaudir al màxim de l’equip i del seu esforç, que segur que li posarà, però que també sàpiguen que a vegades l’esforç no es veu recompensat en el resultat». En aquest sentit, va afegir que «no sempre hem d’estar pendents de si guanyem o de si perdem, el que hem de fer és en cada moment treballar tan bé com puguem». Aíto també va dir que caldrà tenir «fortalesa mental» i no pensar en la classificació en aquest inici de temporada: avui ve el Madrid i després doble sortida a Tenerife i a Santiago. «No m’agradaria perdre els tres partits», va admetre.

Per al debut a la Lliga Endesa Aíto té la baixa segura de Sorolla, que es recupera d’una fascitis plantar. Podria tenir els seus primers minuts Garino, tot i que el tècnic ja va explicar que «porta molt temps inactiu i no pot tenir encara una gran càrrega». Per mitigar les baixes el club ha inscrit a l’ACB el pivot Aleksandar Bursac, que ha estat reforçant els entrenaments aquests dies. Per la seva banda Chus Mateo, entrenador del Madrid, va recalcar que «aquesta competició és atractiva per a l’espectador però és molt dura. Demanda molta exigència i cada partit té una dificultat afegida, i més fora de casa. Juguem contra un rival com el Girona, que ve d’ascendir i tindrà una gran il·lusió, perquè després de molts anys la ciutat torna a tenir un equip a l’ACB».