L’estiu ja s’ha acabat i també tornen la rutina de la feina i l’inici del curs escolar. L’atrafegament del dia a dia fa que moltes vegades ens oblidem de coses tan importants com l’autocura i el benestar. Establir uns hàbits de vida saludables, com per exemple la pràctica esportiva, és essencial per a la salut física i mental.

L’exercici físic, sumat a una alimentació saludable, és la millor manera de desconnectar de la rutina durant l’any. Els experts recomanen realitzar algun tipus d’esport almenys 3 vegades a la setmana i durant 30 minuts.

La manera més còmoda de fer exercici és apuntar-se a un club esportiu que disposi d’una àmplia oferta d’activitats i serveis. Com en el cas d’Eurofitness, que, amb més de 30 anys d’història, és una entitat esportiva que té 18 clubs esportius a Catalunya, un a Galícia i un altre a Eslovènia.

4 beneficis de la pràctica esportiva

La pràctica esportiva ofereix moltíssims beneficis físics i mentals. En el primer cas, l’exercici físic millora la forma i la resistència, afavoreix la pèrdua de pes, enforteix la musculatura i ajuda a regular el sistema cardiovascular, entre molts altres beneficis. Però també afecta nivell hormonal. «L’exercici allibera les hormones de la felicitat, com la serotonina, les endorfines, l’oxitocina i la dopamina», expliquen des d’Eurofitness.

Però els beneficis a escala mental, segons la cadena de clubs esportius, van molt més enllà:

Incrementa l’autoestima: Les millores físiques, com la pèrdua de greix i la tonificació muscular, ens fan sentir més atractius. Tots aquests canvis afecten de manera molt positiva en la nostra pròpia percepció.

Les millores físiques, com la pèrdua de greix i la tonificació muscular, ens fan sentir més atractius. Tots aquests canvis afecten de manera molt positiva en la nostra pròpia percepció. Redueix l’estrès i l’ansietat: L’esport és un desestressant natural gràcies a l’alliberament de les endorfines i també ajuda a oblidar-se durant una estona de les situacions del dia a dia que més ens afecten.

L’esport és un desestressant natural gràcies a l’alliberament de les endorfines i també ajuda a oblidar-se durant una estona de les situacions del dia a dia que més ens afecten. Redueix els trastorns del son: Amb la pràctica d’exercici físic, a més, es pot combatre tant l’insomni com la somnolència.

Amb la pràctica d’exercici físic, a més, es pot combatre tant l’insomni com la somnolència. Millora la conducta: L’esport també és una manera de millorar alguns aspectes de la conducta, com la disciplina i la força de voluntat, i també incrementa la resistència davant les frustracions.

Comença a fer esport

Establir hàbits saludables és una tasca que requereix d'esforç. I per començar a practicar qualsevol esport cal tenir algunes coses molt clares. Però, sobretot, cal mentalitzar-se i definir objectius. Marcar-se metes, doncs, és un factor essencial i sempre s’ha de fer de manera objectiva. Els canvis arriben de forma progressiva i les metes no seran immediates. «Al principi cal marcar metes assequibles per anar adaptant-se als hàbits saludables», asseguren des de la cadena de clubs esportius.

En aquest sentit, també és important establir un pla d’exercici quan ens iniciem en la pràctica esportiva. El més recomanable és consultar un expert que pugui guiar-nos en els primers passos i establir una rutina saludable i adaptada a nosaltres. Tenir temps disponible és essencial, per a això s’ha de trobar el millor moment per practicar esport.

L’alimentació és, potser, un altre dels pilars fonamentals. La pràctica esportiva és molt rellevant a l’hora d’establir hàbits de vida saludables, però el que mengem hi juga un paper crucial. Des d’Eurofitness

recomanen una alimentació amb productes frescos i energètics, a més de reduir la ingesta de productes poc saludables, com els greixos.

L’oferta esportiva d’Eurofitness

Triar el lloc és fonamental. Els centres d’Eurofitness són ideals per a qualsevol família. Ofereixen activitats funcionals com GRIT i Athletics, tots els programes Les Mills, com ‘body balance’ o ‘combat’, activitats dirigides com la zumba, i activitats aquàtiques adaptades a cada nivell en les seves piscines, entre moltes altres. Eurofitness també ofereix un servei d’entrenament personal 360º.

Com que es tracta de clubs familiars, tots els membres poden trobar-hi l’activitat perfecta. Per als més petits, per exemple, els centres d’Eurofitness ofereixen activitats extraescolars i tenen una ludoteca.

Per als amants de l’esport de raqueta, els centres de Cerdanyola i de la Vall d’Hebron estan especialitzats en pàdel i tenis. Per reservar alguna de les seves pistes tan sols s’ha de descarregar l’aplicació de Playtomic. L’oferta d’Eurofitness la completen unes instal·lacions modernes i tecnològicament avançades i un compromís mediambiental que prioritza l’ús d’energies renovables, s’hi porten a terme campanyes de recollida selectiva de residus i altres tasques de sensibilització ambiental.

Vols començar a establir hàbits de vida saludables? Demana’n més informació.