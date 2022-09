Abans de donar el tret de sortida a la Lliga Catalana de bàsquet femenina a Fontajau, dos dels quatre protagonistes que lluitaran pel primer títol de la temporada -Uni Girona, Cadí La Seu, Barça CBS i Joventut Badalona- han participat aquest migdia en un acte conjunt a l’Espai Gironès.

Després de confirmar que Shay Murphy formarà part de la plantilla, la directora esportiva Laia Palau ha explicat que "va venir amb la intenció d'ajudar-nos en l'últim tram de pretemporada però és cert que era una jugadora que contemplàvem perquè té passaport europeu i com a tiradora pot suplir la posició de Magaly Mendi". "Físicament està bé, continua ficant-les, té experiència i moltes ganes de jugar. Sent que té deutes pendents a Girona, però també amb l'oportunitat de gaudir del bàsquet en un equip com és l'Uni Girona", ha dit. Sobre la Lliga Catalana, Palau ha assegurat que "vull que l'equip guanyi" i que "l'hem organitzat amb molta força per gaudir d'un cap de setmana especial". "Animo a tothom que vingui a Fontajau", ha insistit.

“Per al club és una nova alegria i orgull tornar a tenir la Lliga del nostre país a Girona i poder gaudir d’aquesta competició, que cada cop és més maca, amb la nostra afició. Enguany amb les semifinals. Que cada cop s’hi puguin incorporar més equips catalans fa que sigui millor.

Les entrades van bé. Els abonats poden anar retirant la seva entrada, encara n’hi ha que no ho han fet i en tenim a disposició per emplenar Fontajau. Volem que sigui una festa i la casa del bàsquet català”, ha comentat el president de l’Uni, Cayetano Pérez. Alhora, ha avançat que diumenge en la final es farà un acte “molt especial i emotiu” amb la retirada de la samarreta de la Laia Palau que es penjarà a Fontajau al costat de la d'Albert Sàbat -el Bàsquet Girona va aprofitar l'estrena a l'ACB per fer-li l'homenatge. “Tant de bo tots hi pugueu ser presents per ovacionar una gran jugadora i la nostra gran capitana”, ha afegit.

Fontajau acollirà des de demà i fins diumenge la 34a edició de la Lliga Catalana. L’Spar Girona s’enfrontarà al Barça CBS en les semifinals (divendres 30, 21:00 hores).