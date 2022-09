Pierre Oriola s’apropa de nou al Bàsquet Girona. L’aler pivot, de 30 anys, ha anunciat avui que es desvincula definitivament del Barça i tanca, d’aquesta manera, una etapa de cinc anys al club blaugrana. Tot i que encara li quedaven dos anys de contracte, el jugador revela que el club li va rescindir unilateralment el contracte en veure que no entrava als plans de Sarunas Jasikevicius. Ara la seva arribada o no al Bàsquet Girona queda pendent del seu estat físic.

«Avui poso punt final a un somni. El meu somni. Cinc anys vestint la samarreta del millor club del món, defensant aquests colors en cada partit i, sobretot, conscient en tot moment de què és el Barça i què significa aquest escut. Me’n vaig per decisió tècnica a falta de dos anys per finalitzar el contracte (rescindit unilateralment pel club el dia 30 de juny de 2022) però sabent que he donat sempre el millor de mi quan he tingut l’oportunitat. Marxo amb la tranquil·litat i l’orgull de qui s’entrega al 100% del primer a l’últim dia, però això no treu que aquest no era el final que jo desitjava en aquest club», ha explicat el jugador en un comunicat.

El Barça encara no ha detallat l’acord amb Oriola. Al Girona han fet contracte temporal a Bursac a l’espera de si es concreta aquest fitxatge.