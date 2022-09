Yasmina Alcaraz de Castelló d’Empúries al Mundial d’Austràlia

Només ella -disculpant la seva família i el seu cercle més proper- sap tot el que ha costat arribar fins aquí. Moltíssimes hores invertides i un munt de plans marcats en vermell al calendari perduts. Però ha pagat la pena. Sobretot, perquè l’actitud segueix igual de positiva o més, la motivació és enorme i tant el treball com l’esforç es mantenen intactes. A part de la passió, que també n’hi ha a cabassos. L’àrbitra Yasmina Alcaraz, de 33 anys, de Castelló d’Empúries, s’ha estrenat al Mundial femení de bàsquet que s’està disputant a Austràlia del 22 de setembre a l’1 d’octubre. Després es reincorporarà a l’ACB, categoria en la qual s’ha consolidat, així com en les competicions europees. Des de Castelló també es pot arribar a ser entre les millors del món.

«Es podria dir que en l’àmbit professional i en el caire de la FIBA aquest ha sigut un dels millors estius. Un cop et designen tens clar que tens el nivell per ser-hi, i un recorregut, però al darrere hi ha molta preparació i n’hi continua havent cada dia», comenta Alcaraz. La col·legiada reconeix que «fa respecte» amb estrelles com Breanna Stewart, A’ja Wilson, Emma Meesseman, Zaida González o Lauren Jackson, «però és bo»: «Són dones que porto veient fa molt de temps per la televisió en competicions importants com l’Eurobasket, Jocs Olímpics, Mundials... No només les jugadores, també entrenadors històrics. Ara que compartim pista dono molt valor i veig amb bons ulls la meva progressió. Si algú arriba fins aquí és perquè realment s’ho mereix».

Alcaraz amb prou feines pot aturar-se a descansar perquè «tenim un horari molt intensiu», tot i que està gaudint al màxim d’aquesta nova experiència. «Els àrbitres fem una preparació conjunta per posar en pràctica tot el que hem estat treballant anteriorment. Els dies de partit tenim activació, xerrades prèvies al partit, el partit, xerrades postpartit i l’anàlisi del vídeo», explica. A tot això, cal afegir-hi la gestió de la pressió malgrat que «forma part de la nostra feina». «Necessitem eines per poder-ho portar. Fa temps que treballo amb una psicòloga i un psicopedagog perquè realment la pressió, la tensió i l’exigència que hi ha a la competició i que tu mateix t’imposes per arribar el més a prop possible de la perfecció són molt elevades. No donem valor suficient a l’aspecte mental, tot i que segurament és el més important de tots i cal treballar-lo d’una manera molt especial i específica. Cal preparar-se físicament, tècnicament i mentalment», assegura.

Quan acabi el Mundial, Alcaraz es reincorporarà immediatament a l’ACB un cop donat el tret de sortida de la temporada 2022-23 amb el Bàsquet Girona-Reial Madrid. Ja ha xiulat diverses vegades a Fontajau, però enguany serà el primer cop que ho faci a l’ACB. «El Girona és un equip igual que els altres. Arbitrar a casa sempre fa il·lusió, encara més en una pista on porto xiulant des de petita. Serà màgic poder reviure el que he viscut a Fontajau sent àrbitra, jugadora de promoció o, fins i tot, espectadora. A part de ser a prop de la meva gent, gaudir-ho i fer-lo partícips dels meus èxits i progressos. Soc neutral al 200%, per això soc professional», confessa.

Tal com ha demostrat al Mundial, Yasmina Alcaraz no té sostre. «Si se’m permet, la meva intenció és seguir progressant i assolint reptes a poc a poc». El pròxim objectiu? «Uns Jocs Olímpics seran molt benvinguts».