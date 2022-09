El Pavelló de Fontajau no descansa. Després d’acollir el retorn del Bàsquet Girona a l’ACB, aquesta tarda ha acollit la primera semifinal de la Lliga Catalana AON 2022 on les urgellenques s’han endut la victòria davant La Penya (63-50) i han obtingut el bitllet per disputar la final de la 34a edició d’aquesta competició (diumenge, 12.45 hores).

L’equip de Jordi Acero ha imposat la seva superioritat física davant un Joventut que, tot i guanyar la Lliga Catalana Challenge 2022, s’ha vist superat per l’encert del Cadí. Les urgellenques han col·locat un coixí de deu punts a la mitja part i, tot i baixar lleugerament les revolucions al tercer quart, han ampliat les distàncies gràcies a l’encert exterior de Laura Peña (14), que ha estat recolzada per la pivot, Taylor Sue (15). Fontajau ha acollit també el retorn de dues cares conegudes: la banyolina Júlia Soler i la gironina Georgina Bahí, actualment militants del Cadí La Seu. Les urgellenques han deixat la feina feta i esperen rival per intentar revalidar el títol a la final d’aquest diumenge (12.45 hores).