Fontajau serà l'escenari diumenge d'una final de la Lliga Catalana on no hi serà l'Spar Girona, eliminat aquesta nit per un Barça CBS molt més rodat (59-62). Tota una decepció per al conjunt gironí, que sobretot a la primera part, on ha arribat a perdre de 13 (17-30), ha exhibit encara moltes mancances, a cinc dies de l'exigent inici de la Lliga Femenina contra el València. És veritat que l'Spar ha reaccionat i a entrat a l'últim minut i mig perdent d'un (58-59), però li ha faltat acabar-ho de rematar. Murphy (15), a qui no se li ha notat la inactivitat, ha sigut la millor anotadora de l'equip gironí. Araújo (14) i Gardner (12) l'han secundada. El Barça s'enfrontarà al Cadí, que en la primera semifinal s'ha desfet del Joventut.

No ha tingut una bona sortida l'Spar Girona, que ha començat perdent 0-7 amb dos triples de Rakovic. Els primers punts locals no han arribat fins al 2-7 de Labuckiene en la següent acció, després de gairebé quatre minuts sense anotar, i més tard, un triple d'Araújo, que ha gairebé igualat el partit (9-11,) feia pinta que era el tret de sortida de la reacció de l'Uni. Però no. Les gironines seguien ben poc còmodes a la pista, i molt fredes, malgrat haver arrencat amb un cinc (Flores, Labuckiene, Araújo, Gardner i Drammeh) de jugadores que ja eren a l'equip l'any passat. Una antiesportiva d'Etxarri ha donat un parcial de 0-5 al Barça per tornar-se a escapar (9-18) amb dos tirs lliures i un triple, i Bernat Canut ha hagut d'aturar el partit amb el 9-20, que ha arribat a ser un 10-22. El primer quart ha acabat amb derrota de 10 punts (12-22) gràcies a una penetració de Gardner.

El segon quart s'ha obert amb un 5-0 (triple de Murphy i tirs lliures d'Araújo (17-22), amb un Spar Girona una mica més encertat. Ha sigut un miratge, perquè de seguida s'ha passat a un 17-30 després de dos nous triples del Barça, que feia del tir exterior el seu principal argument, fins que s'ha encallat quan l'Uni ha fet un pas endavant en defensa. Les gironines, sense que el seu joc millorés més enllà de tallar el ruixat ofensiu del rival, s'han posat a sis (25-31) en una acció de Cornelius i han acabat marxant al descans vuit avall (29-37). Un mal menor, a pesar de tot.

Amb penes i treballs, l'Uni s'ha posat a quatre a l'inici del tercer quart (33-37) amb un bàsquet de Murphy i dos tirs lliures de Labuckiene, i com a mínim en defensa les gironines mossegaven més, dominaven el rebot, i el Barça tenia moltes més dificultats per anotar. Tampoc circulaven les blaugranes la pilota amb tanta facilitat com a la primera part. A 5:45 per acabar el parcial el públic de Fontajau ha començat a creure en la remuntada: 39-41 (Gardner) i temps mort de les visitants. La cosa s'havia igualat. Un triple d'Araújo a 4 minuts (47-45) ha posat l'Uni per davant per primera vegada en tot el partit, i Mircheva ha respost (47-48).

S'ha entrat al parcial definitiu amb tot per resoldre i l'Uni un amunt (49-48), i Gardner ha donat un avantatge de tres (51-48), amb una penetració marca de la casa. El Barça, però, ha fet un parcial de 0-7 i s'ha tornat a posar per davant (51-55). Amb els àrbitres desconcertant les gironines i el públic, Murphy, de tres, ha situat el 56-57 a poc menys de cinc minuts pel final. A 1:32 i amb un 58-59 al marcador, el Barça ha perdut la posessió però l'Uni ha errat la jugada que el podia posar per davant. En la següent acció un triple de Guerrero ha deixat el partit encarrilat pel Barça (58-62). Una falta en atac a 15 segons (59-62) ha acabat d'ensorrar les opcions de l'Uni, que ha acabat tenint una última posessió de 2'7 segons per forçar la pròrroga, que Murphy, per poc, no ha aprofitat.