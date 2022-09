A Laia Palau no li agraden gaire els reconeixements públics a la seva gran trajectòria com a jugadora, però tot i així el club ha decidit organitzar-li l’homenatge que mereix davant l’afició després d’anunciar la seva retirada el passat mes de maig amb la temporada 2021-22 finalitzada. L’Uni Girona retirarà aquest diumenge la samarreta amb el dorsal número 3 de Laia Palau abans que comenci la final de la Lliga Catalana (12:15 hores). «Serà un acte molt especial i emotiu. Tant de bo tothom hi pugui ser present per ovacionar la nostra gran capitana», va dir el president, Cayetano Pérez. Per la seva part, Palau va comentar que «estic molt agraïda a totes les mostres de respecte i afecte per la meva carrera, però fa molta estona que m’he retirat». «Em sento honorada. La meva relació amb l’Uni Girona es demostra treballant al club», va assegurar la directora esportiva.