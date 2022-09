El primer títol es juga a Fontajau

El bàsquet a Fontajau ja no s’atura. Si dimecres va ser el torn del Bàsquet Girona en el seu debut a l’ACB contra el Reial Madrid (88-94), avui ho serà per a l’Spar Girona en el primer partit oficial de la temporada. Les de Bernat Canut s’enfrontaran aquesta nit al Barça CBS (21:00 hores / Esport3) en la segona semifinal de la Lliga Catalana femenina que es disputarà al pavelló gironí divendres i diumenge. L’altra semifinal serà abans entre el Cadí La Seu i el Joventut Badalona (18:15 hores / Esport3). Els guanyadors de cada partit es veuran les cares en la final pel primer títol del curs (12:15 hores / Esport3).

L’Uni Girona parteix com a favorit i confia ser diumenge a la final, però no per això se’n pot refiar. Les gironines estan avisades després de caure de manera inesperada contra el Barça CBS, recentment ascendit a la Lliga Femenina, en un amistós de la pretemporada (61-68). Aquest cop, però, comptaran amb el reforç de Gardner, que va arribar diumenge passat, Cornelius, ja recuperda de la lesió,i Shay Murphy, després que el club confirmés ahir que s’incorpora de manera definitiva. A priori la nord-americana, de 37 anys, havia vingut només per ajudar en les sessions d’entrenament, tot i que el seu bon estat de forma i l’actuació en la victòria contra el Toulouse (63-54) van servir per convèncer la direcció esportiva que havia de tenir un lloc. «Va venir amb la intenció d’ajudar-nos perquè anàvem justes d’efectius, però és cert que era una jugadora que contemplàvem perquè té passaport europeu i com a tiradora pot suplir la posició de Mendy. Físicament està bé, les fica com sempre, té experiència en les competicions i ganes de tornar. Sent que té deutes pendents a Girona i per ella també és una oportunitat per tornar a gaudir del bàsquet en un equip com l’Uni Girona», va explicar Laia Palau.

El fitxatge de Murphy no és l’últim que farà l’Spar Girona. Palau va assegurar que continuen regirant el mercat per trobar l’americana que tant desitja. «Ha sigut un estiu complicat i seguim treballant per acabar de completar l’equip. Seria ideal trobar un 3: una jugadora física que sigui capaç de defensar ties grans i que fins i tot pugui ocupar la posició de 4 en determinats moments. Ens ha de donar múscul a fora. Si fos tiradora, fantàstic. El que està clar és que ha de ser gran perquè per fora anem una mica justes en el cas de classificar-nos a l’Eurolliga», va dir.

D’altra banda, Palau en la presentació de la Lliga Catalana que va tenir lloc ahir a l’Espai Gironès va «animar a tothom que vingui a Fontajau». «Vull que l’equip guanyi. És un cap de setmana especial i la gent té ganes de tornar a viure bàsquet a Fontajau. Hem treballat molt fort per organitzar-ho», va comentar. Per la seva part, el president, Cayetano Pérez, va assegurar que «pel club és una alegria i un orgull tornar a tenir la Lliga el nostre país a Girona». «Aquesta competició cada cop és més maca i millor, enguany amb les semifinals per incorporar més equips catalans».

En aquest sentit, s’espera un ambient de gala al pavelló. «Les entrades van bé. Els abonats han anat retirant la seva (de manera gratuïta), tot i que encara n’hi ha que ho han de fer. Volem emplenar Fontajau perquè sigui una festa i la casa del bàsquet català», va insistir el president.

María Araújo tampoc va perdre’s l’acte en què també hi van assistir el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, i la jugadora del Barça CBS, Itziar Llobet. L’ala-pivot va comentar que «sempre que hi ha un títol, hi ha una responsabilitat»: «Per nosaltres és un premi a l’esforç que ha fet el club per jugar el primer títol a casa. És una combinació perfecta. Tots junts ho disfrutarem a Fontajau». Mentre que Llobet va dir que «serà un partit molt diferent, no només perquè juguem a Girona sinó perquè l’Uni ha sumat reforços».