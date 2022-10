El Barça comença la marató de partits amb poca rotació

El Barça, amb nombroses baixes pel «virus FIFA» i que inicia una autentica marató que tindrà a l’octubre, visita aquesta nit el Mallorca del mexicà Javier Aguirre (21:00 hores / Movistar LaLiga). Fins a deu partits jugaran els de Xavi Hernández aquest mes d’octubre, pendents de l’evolució de cinc dels seus jugadors durant l’aturada per seleccions, que li suposaran un problema al tècnic, sobretot en la línia defensiva.

Ronald Araujo, Jules Koundé i Héctor Bellerín, el migcampista Frenkie de Jong i el davanter Memphis Depay seran baixa; i per primera vegada aquesta temporada Xavi Hernández es veurà limitat a l’hora de triar l’onze després d’un inici de curs en el qual pràcticament no va tenir cap contratemps en forma de lesions. Però el tècnic blaugrana ja sap el que és guanyar a Mallorca malgrat les baixes. El llistat d’absències encara va ser més engreixat quan va visitar l’illa el passat mes de gener i, de totes maneres, va aconseguir el triomf per 0-1 amb un gol de Luuk de Jong. D’aquell equip, tan sols tenen opcions de repetir titularitat tres futbolistes: Marc-André Ter Stegen, Eric Garcia i Gerard Piqué.

De fet, les baixes d’Araujo i Koundé inauguren una nova situació per a Piqué, que ha estat pràcticament inèdit fins ara. Sense ells, Xavi únicament té a la seva disposició tres centrals: Eric Garcia, Andreas Christensen i el mateix Piqué. I, a diferència dels altres dos, el capità blaugrana no ha tingut compromisos de selecció aquesta setmana, cosa que li podria donar la titularitat a Mallorca.

Encara tindrà menys efectius per escollir Xavi al lateral dret. Bellerín, Araujo i Koundé han ocupat aquesta posició en diferents moments en aquest inici de curs, com també ho ha fet Sergi Roberto, l’únic que podria estar disponible. El de Reus té molèsties al taló d’Aquil·les i la seva presència és una incògnita. Una solució d’emergència seria situar Eric Garcia a la banda, una posició que no és desconeguda per a ell.

«És una desgràcia, però tenim moltes opcions. He de veure com està Sergi i he pujat a Marc Casadó. Podem jugar amb tres centrals o amb un lateral a cama canviada», va explicar Xavi.