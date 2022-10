El Bàsquet Girona ha perdut aquest vespre a la pista del Tenerife i continua sense conèixer la victòria a l'ACB. Els d'Aíto García Reneses s'han mostrat molt imprecisos i les múltiples pèrdues (20), han estat un dels factors decisius per a la derrota. Tot i millorar en defensa i, sobretot en el rebot, els gironins han vist com a partir del segon quart el Tenerife se n'anava al marcador 41-34 a la mitja part. Gasol no ha estat còmode i Miletic s'ha carregat de seguida de faltes. Això ha fet que el domini canari continués al tercer quart (63-50).

Al darrer quart s'ha obert una escletxa per a l'esperança gràcies a un parcial de 0-9 aconseguit entre Fjellerup i Franch que ha permès acostar-se a només quatre punts (63-59). Ha estat un miratge perquè el Tenerife ha respost amb un 9-2 que ho ha tornat a posar tot coll amunt pels gironins. Fjellerup amb 12 punts ha estat el màxim anotador del Bàsquet Girona mentre que Marc Gasol (11), el més ben valorat juntament amb el local Fitipaldo.