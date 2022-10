El GEiEG comença la Lliga Femenina 2 davant el Lleida

El GEiEG s’hi posa de debò amb l’inici de la temporada de la Lliga Femenina 2. Després de tancar el curs passat amb el premi de disputar la fase d’ascens a Challenge, que va acabar amb una derrota contra el Tenerife, les de Bernat Vivolas comencen de nou amb canvis importants a l’estructura arran del trencament de l’acord de la base que el club tenia amb l’Uni Girona.

Enguany les gironines inicien la lliga regular amb un llarg desplaçament en una pista sempre complicada com ho és el pavelló Barris Nord del Lleida (20:00 hores). Les de Vivolas han completat una bona pretemporada i la setmana passada van quedar-se a les portes del campionat de la Lliga Catalana LF2 amb una derrota contra el Viladecans en la final (49-53). L’encert a cistella les va condemnar, però les grupistes van oferir una bona versió del seu joc i, per tant, van emportar-se bones sensacions per a l’estrena de la nova temporada davant el Lleida.