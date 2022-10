L’estrena, com més aviat millor

Dimecres en l’estrena contra el Reial Madrid (88-94), el Bàsquet Girona va comptar amb uns quants plusos extra. Era un dia màgic i els jugadors, acompanyats pel millor Fontajau, van comptar amb l’extra de ser el primer dia, d’enfrontar-se al vigent campió i de fer-ho en un ambient de gala. Tot plegat va permetre veure una imatge d’allò més engrescadora de l’equip i que va fer que al final del partit, el missatge entre l’afició fos «aquest any ens ho passarem bé». Potser sí. Abans però, calen victòries i cal començar a trobar-ne com més aviat millor. Avui, els d’Aíto García Reneses tenen el repte de fer-ho en una pista sempre complicada com la del Lenovo Tenerife en un partit on el tècnic continua sense poder comptar amb Jaume Sorolla. Aíto confia que l’equip sigui capaç de mantenir la part positiva de la rauxa oferta contra el Madrid i amanir-la amb encert i pausa per caminar cap al primer triomf. Això sí, si l’equip manté el nivell que va oferir dimecres, ben segur que, tot i jugar fora de casa, tindrà arguments per guanyar.

L’ACB no dóna cap treva. El Girona ja és a Tenerife on avui l’espera un rival que va dijous a la nit escombrava el Baxi Manresa al Nou Congost per un clar 70-89. Una victòria sargida a base de triples (11), una arma que els gironins ja van patir dimecres contra el Madrid, que els en va clavar 18. Impedir el llançament exterior d’homes com Fitipaldo, Doornekamp o Salin serà una de les missions que tindrà avui el Bàsquet Girona. Els triples no són l’única virtut d’un CB Canàries que té un director d’orquestra de molts quirats. Amb 39 anys, experiència al Barça o als Lakers, entre molts altres i un palmarès que fa caure d’esquena, el base brasiler contnua excel·lint en la direcció del joc del conjunt canari, amb el suport de l’uruguaià Bruno Fitipaldo. El tècnic local, Chus Vidorreta tindrà el dubte del pivot georgià Shermadini, absent a Manresa per lesió. La missió doncs per als Colom, Franch i Figueras torna a ser complicada i els bases del conjunt gironí hauran d’apujar les prestacions ofertes contra el Madrid i fer un pas més des de la direcció. L’aportació, tant ofensiva com defensiva, de Taylor es preveu, altre cop, que pugui ser determinant.

Plantilla oberta

Aíto García Reneses va deixar entreveure ahir que la plantilla encara no està tancada. «Tenim un jugador amb contracte temporal (Bursac), Garino ha de recuperar el seu nivell després de la inactivitat, amb Sorolla encara no hi podem comptar, hem d’estar pendents de les lesions», deia el tècnic, obrint la porta a l’arribada d’algun últim reforç a l’equip. Aquest seria Pierre Oriola, a qui s’ha relacionat amb el Girona durant tot l’estiu, i que aquesta setmana ha fet oficial la seva desvinculació del FC Barcelona, de qui n’era el capità.