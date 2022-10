L'Uni ajorna l'homenatge a Palau

La desfeta d'ahir al vespre contra el Barça (59-62) en les semifinals de la Lliga Catalana ha fet que l'Uni hagi decidit ajornar l'homenatge a Laia Palau previst per demà. El club havia anunciat que retiraria la samarreta i faria un reconeixement a la jugadora maresmenca a la final de la competició, però l'eliminació ha fet canviar de plans. Així, l'homenatge es durà a terme a la mitja part del partit de dimecres 5 d'octubre, corresponent a la primera jornada de la LF Endesa contra el Valencia Basket.

El club ha explicat també que tothom que hagués comprat entrada per la final de la Lliga Catalana poden demanar una invitació pel partit de dimecres contra el València. A més a més, l'Uni també vol "demanar disculpes" a l'afició per haver posat de data "una final que no hem assolit".