La pilota també comença a rodar a Primera Catalana

Ara sí que totes les categories estan en dansa. La pilota també començarà a rodar aquest cap de setmana a Primera Catalana, on aquesta temporada hi ha la representació de vuit equips gironins al grup 1 de la categoria: Lloret, Banyoles, Can Gibert, Bescanó, Bosc de Tosca, Figueres, l’Escala i Palamós.

Avui serà el torn per a tres conjunts. El derbi entre el Lloret i el Banyoles (16:00 hores) servirà per obrir el nou curs; mentre que un quart d’hora més tard començarà el partit del Can Gibert contra el Mollet (16:15 hores). Serà històric per al club de la zona oest de Girona, que debuta a Primera Catalana després d’aconseguir l’ascens el curs passat en guanyar el Porqueres per 4-0. D’altra banda, demà els tocarà al Bescanó que visitarà el camp del Parets (12:00 hores); al Bosc de Tosca que també s’estrena a domicili davant el Caldes Montbui (12:00 hores); al Figueres que rebrà el Torelló a Vilatenim després del descens a la categoria (16:30 hores); a l’Escala que s’enfrontarà al Manlleu (17:00 hores); i al Palamós que jugarà contra el Granollers (17:00 hores). Els figuerencs seran un dels rivals més temibles arran del descens de Tercera Federació i la forta aposta que han fet per tornar a pujar.