El seleccionador espanyol Jorge Vilda va comparèixer ahir en roda de premsa després de donar a conèixer la «nova» convocatòria per a la pròxima aturada per seleccions, en què Espanya s’enfrontarà a Suècia i Estats Units en dos amistosos. «La selecció està per sobre de qualsevol jugadora i entrenador», va comentar.